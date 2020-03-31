Вчера ты был нашим героем, а сегодня младший партнер Порошенко

Чудесное завершение первого сезона «Слуги народа». Лично я восхищен. Ровно год назад на пороге появляется былинный герой и спасает жителей ПГТ Украина от банды садистов и мародеров. Ну как спасает? ОПГ Порошенко просто преждевременно обосрались и затихарились. А сценаристы завернули эту историю так, что Зе сам оказался той еще беспринципной маньячиной. Наш местный поселковый «Твин Пикс». Молодцы.

Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли на Украине
Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли на Украине
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Скажу лично свое отношение к рынку земли. Мне — пох. В 90-е у людей забрали заводы/пароходы, отдав нескольким семьям все то, что наши деды и отцы строили несколько поколений. И все как-то переварили. Затем нас поделили по языку, проведя в стране лингвистический этноцид части своего же народа. И тоже всем пох. Ну а тут еще и землю забрали. Так, а с чего бы и сейчас не испытывать состояние пох?

А в этом состоянии есть прямая взаимосвязь. Сначала уничтожается наукоемкое производство, и страна теряет свою уникальность в международном разделении рынка труда. Потом уничтожается уже промышленное производство и в стране исчезает наиболее сознательная и коллективно ответственная часть населения — пролетариат. Вместо него на авансцену выводят наиболее деструктивную силу — наци, которые проводят искусственно созданную и совершенно не интересную подавляющей части населения политику декоммунизации.

А это, кстати, страшная политика. Коммунисты власть в стране потеряли в 91 году и ни разу реально на нее больше никогда не претендовали. Но что такое декоммунизация? Это разрыв связи между поколениями и создание искусственной дыры памяти в естественной цепочке развития нашей истории. Между прочим, очень достойной истории. С Днепрогэсом, Южмашем и Турбоатомом. С Черноморским морским пароходством — крупнейшим в Европе. С АН-124 — самым большим серийным самолетом в мире.

И ведь я не сторонник только цветной палитры. Голод 33-го и репрессии 37-го с пытками десятков тысяч людей в застенках — это тоже наша история. Как и позорные расстрелы польских пленных в 40-м под Киевом, Харьковом и Херсоном. Но это тоже наша история. Только ее грязный и страшный сарай. А декоммунизаторы нам показывают, что у нас был только сарай.

А Великая Отечественная? У нас же эти два парадно-волнительные слова уже украли. Наши предки взяли Берлин и победили в самом грандиозном махаче, а нашей школоте теперь рассказывают, что мы были жертвами. Что надо зажечь свечки и покаяться.

Украинский экономист: У Зеленского был шанс, но он оказался Порошенко 2.0
Украинский экономист: У Зеленского был шанс, но он оказался Порошенко 2.0
© Facebook/Даниил Монин

Вот в этом суть политики декоммунизации. В выращивании поколения быдло-неудачников. Самые ушлые, вроде соровского выводка, поменяли ракетостроение на «Старбакс» и занимаются теперь «операционным менеджментом» в колониальной администрации. Самые тупые, но пассионарные ходят строем с факелами и заглядывают в рот, определяя правильное строение языка. Остальные выживают в режиме «заткнуться и терпеть».

Весной 19-го у нас появился шанс скинуть расистов и манкуртов. Мирно, без очередных майданно-расстрельных потрясений. И что удивительно, народной массе это удалось сделать. Откинув восточную и западную крайности на политическом поле и не разделяя друг друга, с издевательскими шутками над вчерашним мародером, удалось мирно сменить власть. А сменили только декорации.

Зе оказался слабохарактерным разочарованием. Нет, мы бы ему простили все, начиная с некомпетентности. Даже открытие рынка земли. Будь он последовательным и без гнильцы. Но ведь это не его решение. Это решение внешней колониальной администрации, которая нас всех задолбала еще со времен Порошенко.

К тому же, цена этого решения непонятна. Кредит МВФ — это не инвестиция, не благотворительный подарок. Это микрозайм под который нас из дома заставляют выносить мебель. Этот кредит ничего не решает принципиально. В нем нет стратегии развития через год, три, пять. Под этот кредит не будет построен Днепрогэс-2 и новый Турбоатом. Вообще ничего не будет построено. Он будет отдан на погашение предыдущих долгов, а остальное прожрано обслуживающим персоналом. А в замен — земля индейцев.

Ну и самое мерзкое. То, что на эмоциональном уровне уже не будет прощено никогда. Единственная причина, почему Зе стал президентом Украины — это Порошенко. Всенародная искренняя и абсолютно бесплатная ненависть к Порошенко породила феномен Зе и «Слуги народа». И от Зе требовалось в генеральной линии этого сериала только одного — не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее. Он объединился с нашим врагом, став его младшим партнером.