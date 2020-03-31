Киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети Facebook после принятия Верховой Радой земельного закона, подвел своеобразный итог президентства Владимира Зеленского и сравнил его с Порошенко

Вчера ты был нашим героем, а сегодня младший партнер Порошенко

Чудесное завершение первого сезона «Слуги народа». Лично я восхищен. Ровно год назад на пороге появляется былинный герой и спасает жителей ПГТ Украина от банды садистов и мародеров. Ну как спасает? ОПГ Порошенко просто преждевременно обосрались и затихарились. А сценаристы завернули эту историю так, что Зе сам оказался той еще беспринципной маньячиной. Наш местный поселковый «Твин Пикс». Молодцы. Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Скажу лично свое отношение к рынку земли. Мне — пох. В 90-е у людей забрали заводы/пароходы, отдав нескольким семьям все то, что наши деды и отцы строили несколько поколений. И все как-то переварили. Затем нас поделили по языку, проведя в стране лингвистический этноцид части своего же народа. И тоже всем пох. Ну а тут еще и землю забрали. Так, а с чего бы и сейчас не испытывать состояние пох?

А в этом состоянии есть прямая взаимосвязь. Сначала уничтожается наукоемкое производство, и страна теряет свою уникальность в международном разделении рынка труда. Потом уничтожается уже промышленное производство и в стране исчезает наиболее сознательная и коллективно ответственная часть населения — пролетариат. Вместо него на авансцену выводят наиболее деструктивную силу — наци, которые проводят искусственно созданную и совершенно не интересную подавляющей части населения политику декоммунизации.

А это, кстати, страшная политика. Коммунисты власть в стране потеряли в 91 году и ни разу реально на нее больше никогда не претендовали. Но что такое декоммунизация? Это разрыв связи между поколениями и создание искусственной дыры памяти в естественной цепочке развития нашей истории. Между прочим, очень достойной истории. С Днепрогэсом, Южмашем и Турбоатомом. С Черноморским морским пароходством — крупнейшим в Европе. С АН-124 — самым большим серийным самолетом в мире.

И ведь я не сторонник только цветной палитры. Голод 33-го и репрессии 37-го с пытками десятков тысяч людей в застенках — это тоже наша история. Как и позорные расстрелы польских пленных в 40-м под Киевом, Харьковом и Херсоном. Но это тоже наша история. Только ее грязный и страшный сарай. А декоммунизаторы нам показывают, что у нас был только сарай.

А Великая Отечественная? У нас же эти два парадно-волнительные слова уже украли. Наши предки взяли Берлин и победили в самом грандиозном махаче, а нашей школоте теперь рассказывают, что мы были жертвами. Что надо зажечь свечки и покаяться. Украинский экономист: У Зеленского был шанс, но он оказался Порошенко 2.0 © Facebook/Даниил Монин

Вот в этом суть политики декоммунизации. В выращивании поколения быдло-неудачников. Самые ушлые, вроде соровского выводка, поменяли ракетостроение на «Старбакс» и занимаются теперь «операционным менеджментом» в колониальной администрации. Самые тупые, но пассионарные ходят строем с факелами и заглядывают в рот, определяя правильное строение языка. Остальные выживают в режиме «заткнуться и терпеть».

Весной 19-го у нас появился шанс скинуть расистов и манкуртов. Мирно, без очередных майданно-расстрельных потрясений. И что удивительно, народной массе это удалось сделать. Откинув восточную и западную крайности на политическом поле и не разделяя друг друга, с издевательскими шутками над вчерашним мародером, удалось мирно сменить власть. А сменили только декорации.

Зе оказался слабохарактерным разочарованием. Нет, мы бы ему простили все, начиная с некомпетентности. Даже открытие рынка земли. Будь он последовательным и без гнильцы. Но ведь это не его решение. Это решение внешней колониальной администрации, которая нас всех задолбала еще со времен Порошенко.

К тому же, цена этого решения непонятна. Кредит МВФ — это не инвестиция, не благотворительный подарок. Это микрозайм под который нас из дома заставляют выносить мебель. Этот кредит ничего не решает принципиально. В нем нет стратегии развития через год, три, пять. Под этот кредит не будет построен Днепрогэс-2 и новый Турбоатом. Вообще ничего не будет построено. Он будет отдан на погашение предыдущих долгов, а остальное прожрано обслуживающим персоналом. А в замен — земля индейцев.

Ну и самое мерзкое. То, что на эмоциональном уровне уже не будет прощено никогда. Единственная причина, почему Зе стал президентом Украины — это Порошенко. Всенародная искренняя и абсолютно бесплатная ненависть к Порошенко породила феномен Зе и «Слуги народа». И от Зе требовалось в генеральной линии этого сериала только одного — не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее. Он объединился с нашим врагом, став его младшим партнером.