Представитель Министерства информации ДНР Алексей Акутин на своей странице в соцсети Facebook, комментируя последствия принятия Верховной Радой закона о земле, провел параллель между современной Украиной и латиноамериканскими диктатурами 80-х годов

Мои читатели, смотревшие телевизор в 80-х, наверняка помнят всякие «международные панорамы» и программы «время» с новостями о противостоянии «контрас» и сандинистов в Никарагуа.

Камнем преткновения там был земельный вопрос. Сандинисты организовывали колхозы и боролись с владельцами латифундий, те же, в свою очередь, опираясь на помощь ЦРУ, вербовали себе сторонников за доллары, что в бедной стране было совсем не трудно. Гражданская война, продолжавшаяся с 1979 по 1990 год, завершилась победой оппозиции. Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И, следуя указаниям своих американских спонсоров, новые власти точно так же, как на Украине, разрешили продажу земли, называя это достижением демократии. Естественно, что очень быстро вся плодородная земля вновь оказалась в руках иностранных аграрных корпораций, а крестьяне так и остались нищими. Только теперь еще и без клочка земли.

В итоге, к середине 00-х, бывшие «контрас» начали объединяться с сандинистами, чтобы бороться с существующей властью. Думаю, квитучую Украину ждет нечто подобное.