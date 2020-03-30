Украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook написал, что сегодняшний демарш фракции «Слуга народа» против назначения нового министра энергетики вызван стремлением Зеленского протащить на этот пост человека Ахметова

В "Слуге народа" вспыхнул бунт против попытки Зеленского назначить министром энергетики человека Ахметова.

Народный депутат, "слуга народа" Андрей Герус, глава комитета по энергетике ВР, выступил против назначения министром Ольги Буславец — которую согласовал на этот пост сам президент Владимир Зеленский и которую должны утвердить депутаты на сегодняшнем заседании. Депутаты против президента: Рада уволила двух министров, но отвергла кандидатуры Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Потрясающая и очень характерная история. Андрей Герус несколько лет был последовательным критиком энергетической монополии Рината Ахметова и вообще самым активным критиком решений энергетической политики минувшей власти. Он принял активное участие в избирательной кампании Владимира Зеленского, который много раз торжественно обещал, что будет действовать независимо от олигархов. Во время дебатов на стадионе перед вторым туром с Петром Порошенко, Владимир Зеленский критиковал оппонента в том числе, из-за завышения цен на энергоресурсы по схеме "Роттердам+".

И вот сегодня Герус выступил против решения Зеленского назначить Буславец министром! Оказывается, при Порошенко Буславец была заместителем министра энергетики и действовала, по словам Геруса, в русле политики Ахметова, поддерживая "Роттердам+".

Вот такая она, деолигархизация. Судя по словам Геруса, Зеленский решил разорвать отношения с Коломойским, заручившись поддержкой Ахметова.

Видимо, именно это президент и считает реформой.