Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook написал, что профилактические меры в стране, безусловно, нужны — но разумные и целевые, так как коронавирус уже превратился из болезни в большую политику

"Когда переболеет большинство людей, тогда появится иммунная прослойка. То есть у определенного числа людей будут антитела, и они не будут распространять вирус на уязвимые слои населения. В Китае инфекция идет на спад не потому, что вирус стал менее агрессивным, у них больше число переболевших. Поэтому там темпы распространения снизились. У нас то же самое будет, а вот когда — никто пока не может сказать", — говорит украинский инфекционист Татьяна Озерова. А цитирует её УНИАН.

И я об этом талдычу уже целую неделю. Остановит эпидемию не военный карантин, а массовый иммунитет.

Что касается карантина, вот вам свежая зарисовка из Парижа от человека, который на день раньше всей Франции добровольно ушел на самоизоляцию и только сегодня впервые за 10 дней со всеми предосторожностями выполз в магазин за продуктами: В Киеве диагностировали новые случаи коронавируса — Кличко © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

"Короче, на улице толпа людей, все кашляют и сопливят хоть по чуть-чуть, все без масок и перчаток, дистанцию никто не соблюдает ни на улице, ни в магазине. Никаких разметок двухметровых на полу нет. Все своими руками без защиты выбирают овощи и фрукты, потом все это взвешивают, тыкая пальцем в единственные весы в супермаркете. Таких продуктов, как яйца, крупы, макароны, туалетка — нет, зато завезли овощи и мясо. В магазине ооооочень много пожилых людей тоже без защиты. Все толпятся и друг друга толкают. Такая вот обстановка, ребята, в 17-м районе Парижа 24 марта".

Это картинка для тех, кто сетует на нашу украинскую карантинную недисциплинированность и показывает в качестве примера на Запад. Мы не китайцы, либеральная демократия — это не правительство КНР. У нас так не получится. У нас получится по-другому. В том же Париже в одном из районов префектура вводит запрет на продажу алкоголя (в Париже — запрет спиртного!!!) из-за буйного роста семейного насилия и драк, спровоцированных изоляцией людей в крохотных квартирах.

Кстати говоря, в одном из южных районов Хмельницкой области своя собственная эпидемия коронавируса, по всей видимости, состоялась еще в январе. Несколько десятков стариков внезапно в течении трех недель дружно скончались из-за быстротечной пневмонии. Очень многие дружно переболели тем, что в амбулатории определили как ОРВИ и "наверное, грипп". Сейчас в районе никто практически не болеет. И здесь началась эксгумация январских бабушек, чтобы взять анализ на коронавирус.

Район не называю, ибо рассказ о смертях — это фрагмент конфиденциальной бизнес-информации.

И у меня вообще начинает формироваться смутное пока (не профессионально-медицинское, а просто логическое) видение того, что мы в эпидемии уже как минимум три месяца и коллективного иммунитета у нас достаточно много. Может, тьфу-тьфу, поэтому и эпидемия развивается достаточно медленно, по крайней мере она имеет локально-территориальный характер.

Профилактические меры нужны. Но не панические, а разумные и целевые. Есть аудитория риска, вот ей и нужно заниматься. Коронавирус превратился из болезни в большую политику.