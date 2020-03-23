Киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что украинская власть, взяв за образец итальянский метод борьбы с коронавирусом, полностью проигнорировала его в части социальной поддержки населения при жестких карантинных мерах

Покарантиним перед погромами.

Нас читают и наши передачи слушают. Это лучшее, что можно вынести из Киева на этой неделе. Но, судя по всему, людям уже пора выноситься самим. Потому что дальше вырисовываются только картины Иеронима Босха.

Итак, власти Киева ужесточают карантин и ограничивают практически любое передвижение в городе. Это логично, хотя и запоздало с последовательностью. Еще и алогично с действиями других ветвей власти.

Поясню. В Киеве тотальный карантин. Оке. Но в это же время в страну заезжают десятки тысяч заробитчан, которые массово рассасываются по всей стране. Без проверок и карантина.

Ну вот для примера. Американцы просто не впускают своих граждан из Европы. Типа, права человека есть, но право большинства сейчас важнее. Извините. А в Италии за последние сутки померло от коронавируса почти 800 чел. За сутки. Это уже запредельная цифра, которая по-настоящему пугает. Я не разбираюсь в медицине. И не знаю, какое состояние медицины в Италии. Но не зная и не разбираясь в этом, у меня нет ни малейших сомнений — медицина в Италии в разы круче и развитей, чем в Украине. Хотя бы потому что в Италии не было Супрун.

А к нам в это же время завозят заробитчан из Европы, включая Италию. Сколько у нас сейчас больных, не знает даже Бог. У него сейчас тоже запара. У нас до сих пор по стране не проверено даже тысяча людей. Это очень по-украински. Как с переписью. Комфортно везде писать, что нас 42 миллиона. И комфортно говорить, что «в Украине выявлено меньше 50 человек зараженных коронавирусом».

Но вот какое дело. Даже среди элитки таких уже двое. Два нардепа. А эти паразиты у нас идут в строго фасованных партиях. И их уже двое. И в параллельной реальности «меньше 50 по всей Украине». Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 22 марта

Но возвращаемся в Киев. Кличко вводит карантин по итальянскому типу. Максимальная изоляция людей. Хорошо и логично. Ну а как насчет социального копирования итальянцев? Единоразовые выплаты сезонным работникам и фрилансерам? Перенос выплат по кредитам на время карантина? Премии медработникам и ментам? Заморозка увольнения сотрудников на время карантина? Компенсации работодателям?

Смотрите. Итальянцы сейчас не шикуют. Это факт. Там всем сейчас тяжело. Но «тяжело» и «невыносимо» — это разные эпитеты, согласитесь. Вот Украина сейчас приближается к порогу «невыносимо». Хотя у нас и нет 800 трупов в сутки.

Вводя драконовские ограничительные меры, власти страны не решают вообще НИ-КА-КИХ социальных проблем людей. Вот вообще ничего. Сравнительно защищены только пенсионеры. Хотя бы потому, что их нищета перед смертью остается стабильно гарантированной.

А что у остальных? Что делать сейчас мамке-одиночке с ребенком на съемной квартире? Та ладно, граничные примеры. Что делать молодому 30-летнему пацану без обязательств и кредитов? Ему же тоже что-то жрать надо.

А как сейчас жить «остальным больным»? У нас тут носятся с коронавирусом, как будто у нас только люди в стране могут умереть от пневмонии. А ведь украинцы очень больной народец. Запредельно больной. Мобилизуя остатки постсупруновской медицины на борьбу с коронавирусом, люди с остальными болячками остаются один на один.

Я внимательно слежу, как Наташа Влащенко (Natasha Vlaschenko) в режиме боевых сводок рассказывает, какие бизнесмены помогают своими средствами в борьбе с заразой. Ахметов то купил, Ярославский вот это… Молодцы, че. Только Ахметов через своего карманного премьера получил накануне заградительные квоты на поставку угля и электроэнергии из России. И теперь украинцы покупают самый дорогой уголь в мире. Который Ахметова. И Коломойский в это же самое время дважды обдирает украинцев, которых возвращают домой. А министр инфраструктуры Криклий это у нас называет «эвакуацией». А так да, молодцы. Все помогают украинцам масками и системами ИВЛ. Из кармана этих самых украинцев. Все сидите дома. Аваков останавливает Киев и показывает, кто на Украине хозяин © Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

И все же не частный бизнес должен заниматься помощью. А исключительно государство. Потому что это его функция. А государство у нас от решения социальных проблем самоустранилось.

Что нужно в том же Киеве прямо сейчас? Продовольственные пайки и какие-то минимальные денежные выплаты людям. Хоть по 500 гривен в неделю.

Вы пытаетесь изолировать людей от общения. Сделать из них Робинзонов. Но Робинзоном может позволить себе быть Вадим Столар, у которого в личном погребке лежит несколько тонн американской и европейской валюты вместе с золотовалютным запасом Сенегала. Он может позволить себе писать трогательные посты об ужесточении карантинных мер. Естественно, ради здоровья людей.

Но у простых людей другие ценностные координаты. От коронавируса никто умереть не хочет. Люди вообще не хотят умирать, даже бедные. И люди понимают все риски, когда они сельдью набиваются в троллейбусы. Но они ведь туда лезут именно потому, что у них нет столаровских погребков. Троллейбус для них сейчас — это их «дорога жизни». Они рискуют жизнью для того, чтобы именно жить. Выжить. Заработать, чтобы пожрать. Буквально. Мивину, а не рябчиков под «дом периньон».

Если власти этого не понимают, то закончится все плохо. Минимум — погромами магазинов. Люди уже взвинчены. Два крайних раза был в маркете и дважды становился свидетелем перепалок. В стране, где нет хлеба и зрелищ, начнется беда. Люди сами устроят зрелище в борьбе за хлеб.