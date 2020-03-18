Российская журналиста Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook продолжает делиться личными впечатлениями о борьбе властей КНР с эпидемией коронавируса

О чём думаю: эпидемия как тест.

Эпидемия высветила реальную картину мирового жизнеустройства. И ответила на извечный вопрос: общество с приоритетом рынка, «свободы» как фетиша, индивидуализмом как принципа, конкуренцией как движителя прогресса или другая социально-политическая организация — с приоритетом государственного управления, с пониманием отличий межу «свободой ОТ и свободой ДЛЯ», коллективизмом и солидарностью как гарантией развития?

Другими словами, сейчас уже, к сожалению, воспринимающимися как дремучие штампы, — капитализм или социализм? На дворе XXI век, и, конечно, содержательное наполнение этих понятий меняется. Как, например, назвать строй, который нынче в Китае? Никаких «измов» не подберёшь. Коронавирус в Европе и США. Трамп закрылся, Европа переходит в режим карантина © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Но для меня очевидно одно: изучив, освоив, применив всё лучшее, что дал советский социалистический опыт строительства (кстати, первый в истории!), отринув все его минусы, все перегибы и просчёты, позаимствовав и некоторые социальные западные технологии, Китай явил миру уникальную государственную систему, сумевшую удержать под своим крылом почти полтора миллиарда человек и обеспечить им вполне достойную жизнь.

По этому же пути пытались когда-то идти и некоторые другие страны. Но сломались, придавленные прессом капиталистических монстров. Стоит Куба, напрягается в противостоянии Венесуэла, голоса сопротивления раздаются всё громче.

Но кто их услышит? Был СССР — второй полюс мира. Сегодняшняя Россия по сути вписалась в мировой антинародный капиталистический тренд. И вся «борьба» с ней Запада уже лишена высокого смысла «борьбы идей», а всего лишь являет собой пошлую конкуренцию за ресурсы и другие материальные активы.