https://ukraina.ru/20250109/1059978196.html

Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"

Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник" - 09.01.2025 Украина.ру

Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"

Болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", это ничего не изменит. Когда она летит, воздух вокруг превращается в плазму с температурой в четыре тысячи градусов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-01-09T05:30

2025-01-09T05:30

2025-01-09T05:30

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вооружения

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В настоящее время США только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. При этом "Орешник" ударил по военному заводу в Днепропетровске со скоростью в 10 махов (3,5 километра в секунду), отметил эксперт.При этом ЗРК "Пэтриот" работает так: ракета летит навстречу цели и взрывается, после этого облако из осколков летит вперед, потом они или взрывают эту цель, или задевают ее, сбивая с курса, уточнил офицер.При этом болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", то это ничего не изменит, указал он"Более того, когда болванка летит, воздух меняет качество и превращается в плазму с температурой в 4 тысячи градусов (температура солнца – 5,5 тысяч градусов). Что ты с этим сделаешь?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1059964757.html

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