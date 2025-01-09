https://ukraina.ru/20250109/1059978196.html
Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"
Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник" - 09.01.2025 Украина.ру
Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"
Болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", это ничего не изменит. Когда она летит, воздух вокруг превращается в плазму с температурой в четыре тысячи градусов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-01-09T05:30
2025-01-09T05:30
2025-01-09T05:30
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В настоящее время США только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. При этом "Орешник" ударил по военному заводу в Днепропетровске со скоростью в 10 махов (3,5 километра в секунду), отметил эксперт.При этом ЗРК "Пэтриот" работает так: ракета летит навстречу цели и взрывается, после этого облако из осколков летит вперед, потом они или взрывают эту цель, или задевают ее, сбивая с курса, уточнил офицер.При этом болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", то это ничего не изменит, указал он"Более того, когда болванка летит, воздух меняет качество и превращается в плазму с температурой в 4 тысячи градусов (температура солнца – 5,5 тысяч градусов). Что ты с этим сделаешь?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241226/1059964757.html
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новости, сша, днепропетровск, европа, ракета, "орешник", зрк patriot, ракеты, плазма, вооружения, россия, сво, спецоперация, гиперзвук
Новости, США, Днепропетровск, Европа, Ракета, "Орешник", ЗРК Patriot, ракеты, плазма, вооружения, Россия, СВО, Спецоперация, гиперзвук
Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"
Болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", это ничего не изменит. Когда она летит, воздух вокруг превращается в плазму с температурой в четыре тысячи градусов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
В настоящее время США только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. При этом "Орешник" ударил по военному заводу в Днепропетровске со скоростью в 10 махов (3,5 километра в секунду), отметил эксперт.
"Чтобы было понятно: человек даже не поймет, что это ракета. Невооруженным глазом можно лишь заметить, что что-то пролетело. И уж, конечно, "Орешник" нельзя сбить. Потому что шесть головок, которые выходят из главной боеголовки, а потом выпускают по шесть болванок (36 болванок), остановить невозможно", — подчеркнул Крапивник.
При этом ЗРК "Пэтриот" работает так: ракета летит навстречу цели и взрывается, после этого облако из осколков летит вперед, потом они или взрывают эту цель, или задевают ее, сбивая с курса, уточнил офицер.
При этом болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", то это ничего не изменит, указал он
"Более того, когда болванка летит, воздух меняет качество и превращается в плазму с температурой в 4 тысячи градусов (температура солнца – 5,5 тысяч градусов). Что ты с этим сделаешь?" — подытожил собеседник издания.
Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.