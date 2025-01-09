Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник" - 09.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250109/1059978196.html
Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"
Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник" - 09.01.2025 Украина.ру
Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"
Болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", это ничего не изменит. Когда она летит, воздух вокруг превращается в плазму с температурой в четыре тысячи градусов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-01-09T05:30
2025-01-09T05:30
новости
сша
днепропетровск
европа
ракета
"орешник"
зрк patriot
ракеты
плазма
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:12:1104:634_1920x0_80_0_0_57c405458007a5368e057564ca7660cf.png
В настоящее время США только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. При этом "Орешник" ударил по военному заводу в Днепропетровске со скоростью в 10 махов (3,5 километра в секунду), отметил эксперт.При этом ЗРК "Пэтриот" работает так: ракета летит навстречу цели и взрывается, после этого облако из осколков летит вперед, потом они или взрывают эту цель, или задевают ее, сбивая с курса, уточнил офицер.При этом болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", то это ничего не изменит, указал он"Более того, когда болванка летит, воздух меняет качество и превращается в плазму с температурой в 4 тысячи градусов (температура солнца – 5,5 тысяч градусов). Что ты с этим сделаешь?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241226/1059964757.html
сша
днепропетровск
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_187:0:1032:634_1920x0_80_0_0_4fdf5385d007bc7bec593a32426b3341.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, днепропетровск, европа, ракета, "орешник", зрк patriot, ракеты, плазма, вооружения, россия, сво, спецоперация, гиперзвук
Новости, США, Днепропетровск, Европа, Ракета, "Орешник", ЗРК Patriot, ракеты, плазма, вооружения, Россия, СВО, Спецоперация, гиперзвук

Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"

05:30 09.01.2025
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
Читать в
ДзенTelegram
Болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", это ничего не изменит. Когда она летит, воздух вокруг превращается в плазму с температурой в четыре тысячи градусов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
В настоящее время США только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. При этом "Орешник" ударил по военному заводу в Днепропетровске со скоростью в 10 махов (3,5 километра в секунду), отметил эксперт.
"Чтобы было понятно: человек даже не поймет, что это ракета. Невооруженным глазом можно лишь заметить, что что-то пролетело. И уж, конечно, "Орешник" нельзя сбить. Потому что шесть головок, которые выходят из главной боеголовки, а потом выпускают по шесть болванок (36 болванок), остановить невозможно", — подчеркнул Крапивник.
При этом ЗРК "Пэтриот" работает так: ракета летит навстречу цели и взрывается, после этого облако из осколков летит вперед, потом они или взрывают эту цель, или задевают ее, сбивая с курса, уточнил офицер.
При этом болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", то это ничего не изменит, указал он
"Более того, когда болванка летит, воздух меняет качество и превращается в плазму с температурой в 4 тысячи градусов (температура солнца – 5,5 тысяч градусов). Что ты с этим сделаешь?" — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.
Ритуальный визит в Киев, переговоры, Африка и Ближний Восток: Лидов о главных событиях 2025 года
26 декабря 2024, 11:40
Ритуальный визит в Киев, переговоры, Африка и Ближний Восток: Лидов о главных событиях 2025 года
 
НовостиСШАДнепропетровскЕвропаРакета"Орешник"ЗРК PatriotракетыплазмавооруженияРоссияСВОСпецоперациягиперзвук
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями
06:45Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного Трампа
06:30Триумф лжи. "Не президент, а быдло какое-то". Почему именно жители Львова одобряют русский мат Зеленского
06:15Слово года – "бусификация". Эксперты и политики об украинском настоящем
06:10Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе
06:00"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово
05:45Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте
05:30Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"
05:15"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению
05:00"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область
04:45Отход может перерасти в стихийное бегство: эксперт рассказал, где ВС РФ приготовили два "мешка" для ВСУ
04:30"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона
04:00Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области
03:45Украинская армия больше не может воевать, но Зеленский хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад — Ищенко
03:30Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку
03:15"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов
19:43"По улицам комод водили" – юмористический киноальманах из Одессы, который "не выстрелил"
18:15Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
18:02Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела
17:00Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию
Лента новостейМолния