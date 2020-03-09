Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Из чего, как минимум, следует, что никто из них не находится в панике после ночных событий.
Дальше следовало несколько переписок с людьми, чьих имен я не могу называть, но, поверьте, они и отвечают, и управляют тем, что происходит в стране.
Я не возьму на себя смелость выступать финансовым аналитиком. Просто с разрешения моих собеседников резюмирую переписку:
1. Не боись, прорвемся. Есть запас, и он прочный.
2. Все идет по плану. Дешевая нефть будет недолго.
3. Такое падение и даже падение ниже, чем сейчас — часть этого плана.
4. По сравнению с 2008-м нынешний кризис — ни о чем.
Надеюсь, дело не в том, что они просто не захотели портить мне 8-е марта.