Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике

Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.

Из чего, как минимум, следует, что никто из них не находится в панике после ночных событий.

Дальше следовало несколько переписок с людьми, чьих имен я не могу называть, но, поверьте, они и отвечают, и управляют тем, что происходит в стране.

Я не возьму на себя смелость выступать финансовым аналитиком. Просто с разрешения моих собеседников резюмирую переписку:

1. Не боись, прорвемся. Есть запас, и он прочный.

2. Все идет по плану. Дешевая нефть будет недолго.

3. Такое падение и даже падение ниже, чем сейчас — часть этого плана.

4. По сравнению с 2008-м нынешний кризис — ни о чем.

Надеюсь, дело не в том, что они просто не захотели портить мне 8-е марта.