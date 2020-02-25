Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему введение прозрачной системы декларирования доходов чиновников могло бы стать началом настоящей антикоррупционной реформы

Антикоррупционные органы не просто постоянно проваливают тест на борьбу с коррупцией, а и обесценивают и обнуляют всю антикоррупционную реформу. Чечило: Главой НАБУ станет отмороженный «соросенок» © пресс-служба НАБУ

Именно введение прозрачной системы декларирования доходов чиновников было базой старта антикоррупционной реформы. Но как раз на декларировании большая часть чиновников разных уровней погрузла в скандалах с недостоверной информацией о полученных доходах. Вот дошел черед и до самого главы НАБУ Сытника. Журналисты раскопали, что ни директор НАБУ, ни члены его семьи не задекларировали доход от продажи собственности в Крыму и не заплатили налоги в Украине.

А ведь НАБУ у нас главный драйвер и проводник антикоррупционной реформы. Какой же это пример другим чиновникам, и какое может быть доверие людей до работы антикоррупционных органов. Это уже не первое административное нарушение со стороны директора НАБУ, но в отставку никто не собирается.

Журналисты сейчас подают заявление в ДБР, которое должно открыть соответствующее расследование. Теперь дело за ДБР, хотя к этому органу с самого начала его формирования доверия тоже нет. Результатов расследований нет, скандалов с руководителями предостаточно.