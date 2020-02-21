Сегодняшний день на Украине стал апофеозом расчеловечивания людей. И в Полтавской области, где били стекла автобусов с эвакуированными, а люди внутри кричали и защищали детей от осколков своими телами.
И в Галичине, где служили Молебны, благодаря Богородицу, что избавила их села и города от попавших в беду соотечественников.
Ну и самая омерзительная деталь: одним из организаторов протестов в Новых Санжарах Полтавской области оказался… священник Дмитрий Педина.
Почему-то я не удивился, когда узнал, что представляет он ПЦУ — Православную церковь Украины.