Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему он не удивлен, что одним из организаторов протестов в Новых Санжарах Полтавской области оказался священник ПЦУ

Сегодняшний день на Украине стал апофеозом расчеловечивания людей. И в Полтавской области, где били стекла автобусов с эвакуированными, а люди внутри кричали и защищали детей от осколков своими телами. «Чумные бунты» в Украине. Кому это выгодно и кто это организовал © pl.npu.gov.ua | pl.npu.gov.ua | Перейти в фотобанк

И в Галичине, где служили Молебны, благодаря Богородицу, что избавила их села и города от попавших в беду соотечественников.

Ну и самая омерзительная деталь: одним из организаторов протестов в Новых Санжарах Полтавской области оказался… священник Дмитрий Педина.

Почему-то я не удивился, когда узнал, что представляет он ПЦУ — Православную церковь Украины.