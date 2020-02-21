Следующая остановка «средневековье».
История с самолетом из эпидемически опасных регионов Китая, который жители западных и центральных регионов Украины, блокировали с помощью «майданных» технологий на самом деле про смерть государства.
Часть жителей уже осознала, что государства нет и поэтому надо включать инструменты самоорганизации. Конечно же, на выходе дичь. Но, собственно, «неофеодализм» примерно так и будет выглядеть.
В небе — самолеты, внизу — люди с палками.
Социологический аспект тоже понятен — видно, где люди совсем одичали, а где еще держатся.