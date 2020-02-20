Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook отметил, что частный случай с кружащим над страной самолетом с эвакуируемыми из Китая украинцами на самом деле показывает глубокий кризис плебисцитарной демократии, вошедшей в стадию распада и деградации

Блокировка трасс и заградотряды, выставленные местным населением в лучших традициях средневековых методов борьбы с чумой (только костюмов с носами не хватает), наглядно показывает ту модель страны, которую мы получим вследствие так называемого "либертарианского эксперимента", где каждое село будет на вече определять, какие машины пускать, а какие — нет и где все решают либо деньги, либо грубая сила, но никогда — закон.

В этой модели распада государственной легитимности "каких иностранных инвестиций вам еще не хватает..". Не будет их, даже если инвесторов встретит "няня" в самопальной марлевой повязке. Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Частный случай с самолетом, кружащим по стране, на самом деле показывает глубокий кризис плебисцитарной демократии, вошедшей в стадию распада и деградации. В этом плане, мы действительно находимся на противоположном полюсе с Китаем, где максимальный уровень легитимности государства и карантинные мероприятия обеспечиваются под страхом смертной казни.

Может, и не нужно этому архаичному обществу никакая промышленность, атомная энергетика, наука и университеты. Единственное пожелание власти: если уж отдаете всю страну на внешний аутсорс, то не забудьте и про аутсорсинг эпидемиологической защиты….