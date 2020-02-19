Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что сценарий дальнейшего ухудшения отношений между Россией и Украиной может развиваться только в направлении операции «Принуждение к миру-2»

«Коней на переправе не меняют, а ослов — запросто» (с) А.Лебедь

Указ об отставке Суркова подписан и обнародован. Что характерно, в день завершения Дебальцевской операции. Начались долгожданные перемены в отношениях с Украиной. Ухудшаться этим отношениям можно только в одну сторону — в направлении операции «Принуждение к миру-2» ибо добрых слов бандеровцы не понимают. У нас было достаточно времени, чтобы это выяснить. Бизяев: Порошенко не мог и подумать о том, что сейчас делает Зеленский © Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

Умные люди давно заметили, что американцы не любят менять работающие схемы. Поэтому мы с удивлением наблюдали однотипные по организации и исполнению «цветные революции». На семи «революциях» я работал, поэтому знаю, о чем говорю. Есть мнение, что наши у американцев научились не заниматься дизайном и лезть в то, что и так работает.

На Донбассе с каждым днем становится все больше граждан России, скоро они начнут попадать под обстрелы (один такой случай был в декабре 2019 года, но погибший не успел получить паспорт). Поэтому, Украине будут вламывать, тут без вариантов. Ни одна держава не потерпит у себя под боком гавкающего гомункула зачатого еще в Австро-Венгрии. Горбатых будут распрямлять, ждем.