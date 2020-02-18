Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что экс-президент Порошенко фактически признал, что список убитых на Майдане протестующих был намеренно сфальсифицирован

Порошенко признал фабрикацию списка «Небесной сотни» и уменьшил его до 80 человек.

Друзья, обратите внимание на то, как Зеленский, говоря о войне на Донбассе, заявил, цитирую: «В моем мозгу я войну закончил…» Нет больше войны. Он ее уже закончил. В мозгу. Своём. Это прекращение войны « в мозгу» отдельно взятого Зеленского поддержал Янукович, т. к. это, по его мнению, даёт, цитирую: «надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране». «Неизвестная сотня» - фальсификация событий февраля 2014 года становится фактом © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Он предложил Зеленскому себя в союзники и пообещал, цитатирую: «делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, а мир и стабильность пришли на нашу землю». Ну и под занавес. Порошенко, цитирую: «За злочинними наказами тодішньої влади, яка вивела війська проти власного народу, 600 учасників Революції гідності було поранено і більше 80 вбито»… (из-за преступных приказов тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников "революции достоинства" была ранены и более 80 убито — ред.)

И, похоже, никому нет дела до того, что это Порошенко использовал армию против собственного народа, мобилизовав в АТО более 380 000 украинцев. Как нет дела и до того, что война на Донбассе стала следствием государственного переворота в Киеве и, что на «мирном Майдане» пострадало 1000 сотрудников милиции, а 23 из них были убиты «мирными протестующими».

Как нет дела и до того, что звание «Героя Украины» было присвоено некоторым героям «Небесной сотни » незаконно, т.к. их смерти никакого отношения к Майдану не имели, а в своём сегодняшнем заявлении Порошенко стыдливо уменьшил количество погибших майдановцев до 80-ти…

И последнее. Обратите внимание: никто даже не вспоминает Ангелов Донбасса — донецких детей, погибших при обстрелах мирных кварталов некогда мирного Донецка. Войну он закончил… В мозгу…

К чему это я? А к тому, что пора уже всем осознать: при Зеленском ничего не изменится. При этой власти мы не узнаем правды ни о Майдане, ни о Донбассе, ни об истинных целях тех, кто фактически руководит страной руками «Слуг народа». Иллюзии развеялись. Не того и не тех выбрали. К сожалению. Пора исправлять ошибку.