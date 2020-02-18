Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook отметил, что США и НАТО пытаются, по примеру Польши и Прибалтики, превратить остров Шпицберген в новую точку военного противостояния с Россией

Между Россией и Норвегией намечается серьезное обострение по вопросу Шпицбергена. Права на остров 100 лет назад был мирно определены, но после катастрофы 1991 года норвеги шаг за шагом «отжимали» Шпицберген.

Действия чрезмерно осмелевших потомков варягов стоит рассматривать в более широком контексте. В ближайшее время начнется переброска военного контингента США под эгидой учений «Defender-2020». После чего Прибалтика и Польша превратятся в укрепрайон, где будут отрабатываться наступательные операции. Послесловие к Мюнхенской конференции. Стратегическое терпение России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Думаю, что российско-норвежское пике вокруг Шпицбергена это один из элементов сценария вокруг "Defender-2020". Дальнейшие шаги понятны: спровоцировать обострение, «прокачать» тему российской угрозы и закрепить военный контингент норвегов с союзниками на острове.

Учения это лишь повод. Главный вопрос: где именно останутся войска США после учений? Поэтому действия Осло следует рассматривать как пас Вашингтону и подачу заявки на свою долю в пересмотре Ялтинского мироустройства.

По большому счету, никакие дипломатические меры России не помогут. Единственная реальная возможность отстоять суверенитет — применять право силы. В целом этот сценарий правильно будет считать асимметричным ответом США на амбициозные планы развития русской Арктики.