Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский на своей странице в соцсети Facebook критически прокомментировал заявления ряда украинских экспертов о мотивах политического сближения Франции и России

"Путин организовал движение "жёлтых жилетов" — поэтому Макрон заговорил о необходимости стратегического сотрудничества с РФ". Зеленский и Порошенко в Мюнхене. Как привлечь к себе внимание уставшего Запада © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

Если бы это сказал кто-то из числа «новых интеллектуалов» типа Милованова, который рекомендовал книжек не читать и признавался в том, что он дебил, я бы не удивился. Но это сказал Тарас Возняк, в прошлом один из наиболее авторитетных украинских интеллектуалов, много сделавших для поддержки украинской культуры.

Ну и как с этими львовскими интеллектуалами вести диалог (см. п.12 нового Мюнхенского плана урегулирования кризиса на Востоке Украины)?