"Путин организовал движение "жёлтых жилетов" — поэтому Макрон заговорил о необходимости стратегического сотрудничества с РФ".
Если бы это сказал кто-то из числа «новых интеллектуалов» типа Милованова, который рекомендовал книжек не читать и признавался в том, что он дебил, я бы не удивился. Но это сказал Тарас Возняк, в прошлом один из наиболее авторитетных украинских интеллектуалов, много сделавших для поддержки украинской культуры.
Ну и как с этими львовскими интеллектуалами вести диалог (см. п.12 нового Мюнхенского плана урегулирования кризиса на Востоке Украины)?