Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что президентскому окружению не стоит искать врагов и винить журналистов, так как они своим непрофессионализмом сами спровоцировали информационный скандал вокруг поездки Зеленского в Оман

В истории с поездкой в Оман, можно, конечно винить врагов или журналистов. Но виноваты в ней исключительно те, кто ее придумал и ее готовил. Оман, Ермак и немного российской разведки. Как травят главу Офиса президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Потому что, была встреча с Патрушевым или не была, — теперь уже не имеет большого значения. Убедительно опровергнуть ее отсутствие невозможно. Потому что в бочке вранья ложка правды потеряется даже в том случае, если она там есть.

З.Ы. Кстати, если встречи и не было, то на месте Кремля я бы, узнав о присутствии «инкогнито» в Омане, специально премировал бы Патрушева поездкой на теплое море — куда-нибудь в соседний отельчик. Просто чтобы «пометить территорию» и озадачить «партнеров» в Вашингтоне.