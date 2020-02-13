Журналист Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook продолжает делиться личными впечатлениями о борьбе КНР с эпидемией коронавируса и рассказывает о различных подходах к карантинным мероприятиям в континентальном Китае и Гонконге

«Гонконгеры»

Всё-таки в Гонконге живут какие-то другие люди, хотя вроде бы и китайцы тоже. Себя они называют «гонконгерами», всячески пытаясь дистанцироваться от соплеменников. Хотя, думаю, скоро и китайцы начнут проводить между собой и жителями Гонконга границу и стыдиться принадлежности с ними к одному корню. И я их пойму.

Ну, сначала эти бесконечные «революции» на пустом месте с неслыханным вандализмом и жестокостью, с варварским уничтожением своего собственного дома. А теперь, когда в Китае беда и буквально весь народ мобилизовался на её преодоление, «гонконгеры» не то, что сочувствия к соотечественникам не проявляют, а напротив, используют свалившееся на них несчастье как повод для очередной антикитайской истерии.

Закрывают вход в рестораны и кафе для тех, кто говорит на путунхуа (кстати, общенациональный язык), требуют изъясняться исключительно на английском или кантонском, требуют полного перекрытия границ с континентальным Китаем, бастуют пилоты и стюардессы, отказываясь летать в китайские города. Число заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess перевалило за 200 © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Но главное, что поразило меня больше всего и вообще не укладывается в сознании, — забастовку объявили медицинские работники — почти две с половиной тысячи медсестёр и врачей отказываются оказывать помощь инфицированным коронавирусом, решили вообще не выходить на работу. В результате страдают любые больные, лечить их некому. Про клятву Гиппократа, кажется, никто и не вспоминает — полная амнезия.

Ну, как такое вообще возможно? Нет, что-то тут не то. Вирус, которым инфицированы все эти люди, думаю, пострашнее любого биологического. Тот хотя худо-бедно, но поддаётся лечению, а тут, видно, случай безнадёжный.

Вот и подумаешь о «двух системах». При одной — сострадание, доброта, взаимопомощь, сплочение перед общей бедой, при другой — жёсткий эгоизм, истерия, человеконенавистничество, гибельное равнодушие к чужой боли…

Так вот люди и проявляются в трагические моменты. Вот переселить бы всех этих «гонконгеров» в их вожделенный рай «свободы и демократии» — кого в так почитаемые ими Штаты, кого в бывшую метрополию. Только кому они там нужны? Ну, если только в роли колониальной рабсилы. Простите за резкость!