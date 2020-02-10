Российский журналист, политический обозреватель информационного агентства News-Front Сергей Веселовский на своей странице в соцсети Facebook написал, что Казахстан может повторить путь Украины, где национализм начитался с определения «государственно-образующий этнос»

Казахстан — искусственно сшитая советской властью территория, населённая представителями разных народов. Прошлое с новой начинкой. Что происходит в Казахстане? © AP, Vladimir Voronin | AP, Vladimir Voronin | Перейти в фотобанк

Какой, к чертям собачьим, «государственно-образующий этнос»? Слушаю даму и понимаю, что Казахстан загнан в тупик, из которого выбраться самостоятельно (и мирно) вряд ли сможет.

А помните, с чего начиналась украинская независимость? «Мы, многонациональный украинский народ…» И чем Украина заканчивает? Нацизмом. Пещерным, диким, варварским, людоедским.

И не важно теперь, жители какого конкретно села объявили себя «юберменшами», а соседние поселения «унтерменшами».