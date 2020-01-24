Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что для борьбы с историческими фальсификациями нужно использовать только настоящие архивные документы, в том числе из российских архивов, а не бросаться на «сенсационные материалы»

Извините, но сегодняшняя «сенсация» о якобы «рассекреченном документе ЦРУ о Бандере» абсолютно высосана из пальца!

Вы знаете, я сам люблю рыться в архивах, стараюсь находить для вас первоисточники самых разнообразных документов, связанных с историей коллаборационизма и нацизма. Вот в июне 2017-го среди тысяч рассекреченных бумаг ЦРУ действительно была масса любопытных документов о Бандере. А нынешняя «сенсация» — это вообще ни о чем. «Сколько раз на Украине нагло отрицали очевидное»: Захарова о публикации документов ЦРУ о Бандере © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Статья эмигрантского издания «Социалистический вестник» за 1951 г. никогда не секретилась, доступна на языке оригинала (т.е. на русском) и в библиотеках, и в онлайн-архивах на Западе. Вот привожу ее. А то, что сегодня преподносится как «секретный документ ЦРУ» — это просто краткий английский перевод этой статьи для внутреннего пользования, и не более того!

Вот в том-то и беда, что мы до сих пор живем зарубежными архивами. И в этом плане Путин совершенно прав: крайне важно создавать открытый публичный архив своих изданий и документов того периода. С тем, чтобы «закрыть поганые рты» (знаете, чья цитата) тех, кто и здесь, и за рубежом распространяет откровенную ложь о союзничестве между Германией и СССР.

Нам легче получить доступ к любому зарубежному изданию 1930-х, чем к архиву советских газет. Нужно срочно и скрупулёзно оцифровывать и выкладывать в публичный доступ все эти документы. Без этого различные «дилетанты» и будут спекулировать на истории, распространяя фальшивки и вырванные из контекста цитаты!

Поэтому поменьше ссылок на «рассекреченные документы ЦРУ», побольше доступа в наши собственные источники!