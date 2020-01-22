Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook написал, что без смены вектора экономического развития страны никакие красочные рассказы Зеленского и его «технократов» о потенциале Украины не помогут

Зеленский сегодня выступит в Давосе. Уже ясно, что скажет: я гарантирую, мы хорошая страна, инвестируйте, блаблабла на камеру.

Но есть одно "но". Еврокомиссия ещё лет 15 назад обобщила данные по почти двухстам странам за период с 1960 года и пришла к выводу: ни разу в истории и ни одному государству не удалось достичь роста экономики без роста населения. Приключения украинцев в Давосе. Чем уже успела прославиться делегация Украины в Швейцарии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Без развития обрабатывающей промышленности (а мы вместо этого открыли рынок для промышленности запада и стали для них лишь поставщиком сырья), без роста трудоспособного населения (естественный рост и привлечение трудовых мигрантов) и без расширения рынков сбыта (а мы тупо и бездарно отказываемся от ёмкого рынка России и стран СНГ), никакого роста не будет.

То, что рассказывает Зеленский и его придворные «технократы» в Давосе — это сказка дилетантов для дилетантов. Инвестора не проведёшь. Никаких инвестиций в Украину они не привезут. Меняй… те страну, если в состоянии. Развивайте обрабатывающую промышленность и возвращайте наши традиционные рынки сбыта, модернизируйте инфраструктуру, инженерные сети, развивайте логистические сообщения. И, конечно, гоните в шею соросятню.

Потому что они делают всё, чтобы угробить нашу промышленность. Тут — либо мы сырьевая колония с открытым рынком для товаров запада, либо инвестиции. Одно из двух. Вы выбрали первое.