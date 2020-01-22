Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков заметил, что на украинские фамилии новых членов правительства при подборе персонального состава Кабмина руководство страны точно не обращало внимания, поскольку в России не принято делить людей по национальному признаку

Новое правительство. Украинские эксперты уже обратили внимание, что вице премьеры Григоренко, Абрамченко, Чернышенко, Оверчук, министр юстиции Чуйченко. То есть правительство наполовину почти украинское. Корнилов рассказал, повлияет ли обновление российского правительства на украинский вопрос © РИА Новости, Александр Натрускин

Что это значит? Нам нравится украинский опыт? Вряд ли. Россия собралась объединяться с Украиной? Ну, точно не сейчас. Просто в России никто не смотрит на национальность при назначении на должность, потому что Россия это цивилизованная современная страна.

Уверен, что Путину и в голову не пришло подсчитывать, сколько каких национальностей в правительстве. К тому же, украинцы всеми считаются еще и русскими. И сами украинцы считают себя и русскими тоже. Вот это имеет значение.