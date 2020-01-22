Новое правительство. Украинские эксперты уже обратили внимание, что вице премьеры Григоренко, Абрамченко, Чернышенко, Оверчук, министр юстиции Чуйченко. То есть правительство наполовину почти украинское.
Что это значит? Нам нравится украинский опыт? Вряд ли. Россия собралась объединяться с Украиной? Ну, точно не сейчас. Просто в России никто не смотрит на национальность при назначении на должность, потому что Россия это цивилизованная современная страна.
Уверен, что Путину и в голову не пришло подсчитывать, сколько каких национальностей в правительстве. К тому же, украинцы всеми считаются еще и русскими. И сами украинцы считают себя и русскими тоже. Вот это имеет значение.