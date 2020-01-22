Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что, несмотря на данные социологов о том, что 64% украинцев готовы воевать, очереди стоят не перед военкоматами, а на пропускных пунктах в страны ЕС

Еще из казуистики украинской социологии, к которой я с 14-го года утратил всяческое доверие. На приведенном ниже факте станет очевидным почему. Итак, по декабрьскому социологическому исследованию Фонда «Деминициативы» и центра Разумкова, 64% украинцев готовы взять в руки оружие и защищать Украину от внешней агрессии. В этой связи возникает два вопроса. Операция «могилизация»? Что ждет украинских призывников и военных весной 2020 года © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Первый. Официально РФ — страна-агрессор против Украины. Однако при этом очереди стоят не перед военкоматами, а на пропускных пунктах в страны ЕС. Более того, призыв выполняется исключительно за счет «ловли» призывников милицией вкупе с военкоматовскими. Так где эти 64% готовых с оружием в руках защищать неньку? В «грезах» заказушных социологов?

Второй. Если все же поверить социологам, то возникает не менее неприятный для власти и «патриотов» вопрос. Так может эти 64% просто не признают официальную позицию Киева и не видят в РФ страны-агрессора?

Забавно, что сами социологи не видят банальной нестыковки результатов их опросов с повседневной реальной жизнью. И не стремятся копнуть глубже, чтобы понять причину подобного феномена.