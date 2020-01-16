Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук на своей странице в Facebook написал, что путь запрета родного для миллионов украинских граждан русского языка неизбежно приведет страну к южноафриканскому сценарию крушения апартеида

«Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0901 о среднем образовании. По сути данным документом окончательно ликвидируются русские школы». Песецкий: «Русские школы ликвидировали, теперь Раде осталось запретить сам язык» © Facebook, Валерий Песецкий

В свое время я побывал в южноафриканском городе Соуэто. Во время режима апартеида там произошло восстание школьников, протестовавших против принудительного навязывания языка африкаанс. При его подавлении погибли сотни людей — преимущественно подростки.

Потом апартеид рухнул — и об этом не жалеет никто, за исключением постсоветских расистов. Сейчас в ЮАР 11 (одиннадцать) равноправных государственных языков, а местные жители сами определяют, на каком языке будут учиться их дети.

Уродливая система дискриминации русского языка, родного для половины жителей Украины, тоже обречена рухнуть. Вопрос только в том, сколько крови успеют пролить до этого продвигающие ее фанатики.