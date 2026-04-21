"В чем душевное нездоровье Трампа? Он действует логично": Фененко о политике Белого дома - 21.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260421/v-chem-dushevnoe-nezdorove-trampa-on-deystvuet-logichno-fenenko-o-politike-belogo-doma-1078145323.html
"В чем душевное нездоровье Трампа? Он действует логично": Фененко о политике Белого дома
Президент США действует логично и последовательно, преследуя конкретную цель — уничтожение иранской атомной энергетики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-04-21T18:01
новости
сша
иран
россия
дональд трамп
украина.ру
нато
главные новости
главное
война в иране
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_7:138:1468:960_1920x0_80_0_0_b03c38c0115a43eb1d94a9025600b293.jpg
сша
иран
россия
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_53f0a73458819f38fdeee9327efbed40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, россия, дональд трамп, украина.ру, нато, главные новости, главное, война в иране, ближний восток, война на ближнем востоке, энергетика, ядерное, ядерное оружие, удар по ирану, война, кризис
Новости, США, Иран, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, война в Иране, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, энергетика, ядерное, Ядерное оружие, удар по Ирану, война, кризис

18:01 21.04.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Некоторые эксперты начинают сомневаться в душевном здоровье президента США Дональда Трампа на фоне его многочисленных противоречивых заявлений и неоднозначного решения по поводу начала военных действий в Иране.
Другие наоборот склонны видеть в его поступках скрытый план, который позволил нефтяным компаниям США заработать на росте цен и котировок их акций.
Журналист поинтересовался, чего на самом деле добивается Трамп в конфликте с Ираном — действует ли он хаотично или у него есть скрытый план. Фененко ответил, что действия американского президента подчинены четкой логике.
"Для американцев главное — это уничтожение атомной энергетики Ирана. Американцы еще в 1993 году провозгласили, что у них есть право принудительно разоружать любое опасное для них государство", — заявил Фененко.
По словам эксперта, в идеале США хотят поставить под международный, то есть американский, контроль весь ядерный топливный цикл. Иран в этом смысле — не первый, но самый показательный прецедент.
"Это уже новый прецедент с силовым путем уничтожения атомной энергетики суверенного государства. Это пересмотр фундаментальной четвертой статьи договора о нераспространении ядерного оружия, где говорится, что все неядерные страны имеют право на атомную энергетику. Вот в чем подоплека иранского кризиса", — пояснил эксперт.
Фененко отметил, что, несмотря на ожесточенное сопротивление, Иран уже соглашается на уступки по ограничению своей ядерной программы. "И в чем тут душевное нездоровье Трампа? Наоборот, он действует логично и последовательно", — констатировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранРоссияДональд ТрампУкраина.руНАТОГлавные новостиглавноевойна в ИранеБлижний Востоквойна на Ближнем ВостокеэнергетикаядерноеЯдерное оружиеудар по Иранувойнакризис
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
