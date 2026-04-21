"В чем душевное нездоровье Трампа? Он действует логично": Фененко о политике Белого дома
"В чем душевное нездоровье Трампа? Он действует логично": Фененко о политике Белого дома - 21.04.2026 Украина.ру
"В чем душевное нездоровье Трампа? Он действует логично": Фененко о политике Белого дома
Президент США действует логично и последовательно, преследуя конкретную цель — уничтожение иранской атомной энергетики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-04-21T18:01
2026-04-21T18:01
2026-04-21T18:01
Некоторые эксперты начинают сомневаться в душевном здоровье президента США Дональда Трампа на фоне его многочисленных противоречивых заявлений и неоднозначного решения по поводу начала военных действий в Иране. Другие наоборот склонны видеть в его поступках скрытый план, который позволил нефтяным компаниям США заработать на росте цен и котировок их акций.Журналист поинтересовался, чего на самом деле добивается Трамп в конфликте с Ираном — действует ли он хаотично или у него есть скрытый план. Фененко ответил, что действия американского президента подчинены четкой логике.По словам эксперта, в идеале США хотят поставить под международный, то есть американский, контроль весь ядерный топливный цикл. Иран в этом смысле — не первый, но самый показательный прецедент."Это уже новый прецедент с силовым путем уничтожения атомной энергетики суверенного государства. Это пересмотр фундаментальной четвертой статьи договора о нераспространении ядерного оружия, где говорится, что все неядерные страны имеют право на атомную энергетику. Вот в чем подоплека иранского кризиса", — пояснил эксперт.Фененко отметил, что, несмотря на ожесточенное сопротивление, Иран уже соглашается на уступки по ограничению своей ядерной программы. "И в чем тут душевное нездоровье Трампа? Наоборот, он действует логично и последовательно", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США — в материале "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.
сша
иран
россия
ближний восток
Украина.ру
"В чем душевное нездоровье Трампа? Он действует логично": Фененко о политике Белого дома
Президент США действует логично и последовательно, преследуя конкретную цель — уничтожение иранской атомной энергетики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Некоторые эксперты начинают сомневаться в душевном здоровье президента США Дональда Трампа на фоне его многочисленных противоречивых заявлений и неоднозначного решения по поводу начала военных действий в Иране.
Другие наоборот склонны видеть в его поступках скрытый план, который позволил нефтяным компаниям США заработать на росте цен и котировок их акций.
Журналист поинтересовался, чего на самом деле добивается Трамп в конфликте с Ираном — действует ли он хаотично или у него есть скрытый план. Фененко ответил, что действия американского президента подчинены четкой логике.
"Для американцев главное — это уничтожение атомной энергетики Ирана. Американцы еще в 1993 году провозгласили, что у них есть право принудительно разоружать любое опасное для них государство", — заявил Фененко.
По словам эксперта, в идеале США хотят поставить под международный, то есть американский, контроль весь ядерный топливный цикл. Иран в этом смысле — не первый, но самый показательный прецедент.
"Это уже новый прецедент с силовым путем уничтожения атомной энергетики суверенного государства. Это пересмотр фундаментальной четвертой статьи договора о нераспространении ядерного оружия, где говорится, что все неядерные страны имеют право на атомную энергетику. Вот в чем подоплека иранского кризиса", — пояснил эксперт.
Фененко отметил, что, несмотря на ожесточенное сопротивление, Иран уже соглашается на уступки по ограничению своей ядерной программы. "И в чем тут душевное нездоровье Трампа? Наоборот, он действует логично и последовательно", — констатировал собеседник издания.