https://ukraina.ru/20260421/v-chem-dushevnoe-nezdorove-trampa-on-deystvuet-logichno-fenenko-o-politike-belogo-doma-1078145323.html

"В чем душевное нездоровье Трампа? Он действует логично": Фененко о политике Белого дома

"В чем душевное нездоровье Трампа? Он действует логично": Фененко о политике Белого дома - 21.04.2026 Украина.ру

"В чем душевное нездоровье Трампа? Он действует логично": Фененко о политике Белого дома

Президент США действует логично и последовательно, преследуя конкретную цель — уничтожение иранской атомной энергетики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-04-21T18:01

2026-04-21T18:01

2026-04-21T18:01

новости

сша

иран

россия

дональд трамп

украина.ру

нато

главные новости

главное

война в иране

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_7:138:1468:960_1920x0_80_0_0_b03c38c0115a43eb1d94a9025600b293.jpg

Некоторые эксперты начинают сомневаться в душевном здоровье президента США Дональда Трампа на фоне его многочисленных противоречивых заявлений и неоднозначного решения по поводу начала военных действий в Иране. Другие наоборот склонны видеть в его поступках скрытый план, который позволил нефтяным компаниям США заработать на росте цен и котировок их акций.Журналист поинтересовался, чего на самом деле добивается Трамп в конфликте с Ираном — действует ли он хаотично или у него есть скрытый план. Фененко ответил, что действия американского президента подчинены четкой логике.По словам эксперта, в идеале США хотят поставить под международный, то есть американский, контроль весь ядерный топливный цикл. Иран в этом смысле — не первый, но самый показательный прецедент."Это уже новый прецедент с силовым путем уничтожения атомной энергетики суверенного государства. Это пересмотр фундаментальной четвертой статьи договора о нераспространении ядерного оружия, где говорится, что все неядерные страны имеют право на атомную энергетику. Вот в чем подоплека иранского кризиса", — пояснил эксперт.Фененко отметил, что, несмотря на ожесточенное сопротивление, Иран уже соглашается на уступки по ограничению своей ядерной программы. "И в чем тут душевное нездоровье Трампа? Наоборот, он действует логично и последовательно", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США — в материале "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.

сша

иран

россия

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

