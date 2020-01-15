Известный украинский журналист Александр Тимошенко высказался по поводу ряда проектов олигарха Рината Ахметова. Сделал он это иносказательно, пейзажно, но вполне понятно для просвещенной публики. Свое сообщение на странице в ФБ Тимошенко обозначил тегом #диалогитипаплатонна

— За какой бы политический проект ни взялся Ринат, его ждёт Пиррова победа, которая уже в следующем цикле оборачивается настоящим поражением.

- Это нормально, как в спорте.

— Не скажи! С футболом у него лучше! Тут же он не понимает, что нельзя через колено. Вышиванка раздора. «Шахтер» по дороге из Донецка в никуда © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

- Это потому что у других с футболом ещё хуже. Разброд и шатания. В стране-то не пойми что творится. Потому даже маленькое бабло побеждает большое зло. В отличие от.

— Почему только зло? Что за дихотомия и манипуляции? Если следовать этой логике, то получается, что в политике у других прям хорошо? Ведь полный же абзац!

- Та ладно! Петруччо перышки поправит и на следующие выборы опять пойдёт, судя по перестановкам в медиа. И пойдёт не один. В жажде реванша.

— Я тешу себя надеждой, как цитировал одного вора в законе популярный писатель.

- Я бы не сильно на эти все перестановки обращал внимание, они ситуативные, продолжение стратегических договорённостей, конечно, что даёт нам основания, но…

— Что же там такого стратегического? Три сбитых лётчика, кочующих за хороший гонорар по каналам неудачников? Закрытие костовых бумажных проектов, с которыми никто связываться не хотел? Савик Шустер – первый барабан. Как будет использовать известного шоумена олигарх Ахметов © Facebook, Шустер LIVE

- Там менеджеры саботировали и брать боялись, не зная, как избавиться от головняка.

— Даже за такие деньги?

- Ну, если не только ресурса, но и видения нет, то вопрос вознаграждения вообще не ключевой для проекта в целом.

— Ты это министрам нашим скажи. На Рината вообще молиться надо, у него практически контрольный пакет государствообращующего предприятия. Вы же сами молиться и будете, чтобы у него всё хорошо было!

- То-то его все гоняют!

— Та ладно гоняют?! Пощипали как водится.

- Даже Киевэнерго, Роттердам и телекомы?

— Не от большого ума! Но он ещё вас один раз купит и два раза продаст! Онищенко: Интерпол объявил в розыск автора формулы "Роттердам+" © Facebook, Евгений Хурсин | Перейти в фотобанк

- Слушаю вас: стратегия, видение, ресурс… Чего вы такие бедные, если такие умные? Сидели бы у того же Рината тихо и не отсвечивали. У вас вся страна валится и люди бегут, а вы про его футбол — давно не ваш! Сгорел уже сарай, горит и хата!

— Это прямо слоган для…

-… для закрытия бумаги и полной диджитализации.