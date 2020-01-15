Незаметно для большинства граждан, под Новый год правительство Украины опубликовало текст закона «О рабовладельцах», именуемой «реформой трудового законодательства».
Видимо, в рамках так называемой «декоммунизации» грантоеды решили ликвидировать максимально все социальные обязательства работодателей перед своими сотрудниками, уничтожить профсоюзы и продолжить путь на сокращение населения Украины.
По иронии в Евросоюзе, куда так сломя голову стремятся власть имущие, подобная дискриминация наемного рабочего неприемлема и считается варварством, но даже глас международных европейских организаций отказываются слышать как Гончарук, так и Милованов с прочими грантоедами.
Скорее всего, они работают на Евросоюз или США, поэтому украинский «закон о труде», на них распространятся не будет, иначе такого бы беспредела не творили.