Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец считает, что правительство, лоббируя законопроект о новом Трудовом кодексе, стремится полностью освободить работодателей от любых социальных обязательств перед наемными работниками

Незаметно для большинства граждан, под Новый год правительство Украины опубликовало текст закона «О рабовладельцах», именуемой «реформой трудового законодательства». Новый Трудовой кодекс лишит субсидий украинцев, работающих неофициально © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

Видимо, в рамках так называемой «декоммунизации» грантоеды решили ликвидировать максимально все социальные обязательства работодателей перед своими сотрудниками, уничтожить профсоюзы и продолжить путь на сокращение населения Украины.

По иронии в Евросоюзе, куда так сломя голову стремятся власть имущие, подобная дискриминация наемного рабочего неприемлема и считается варварством, но даже глас международных европейских организаций отказываются слышать как Гончарук, так и Милованов с прочими грантоедами.

Скорее всего, они работают на Евросоюз или США, поэтому украинский «закон о труде», на них распространятся не будет, иначе такого бы беспредела не творили.