Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин подчеркивает, что практика современных вооруженных конфликтов показывает, что случайные жертвы среди гражданского населения практически неизбежны

В американской военной терминологии это называется collateral damage — «сопутствующий ущерб», который возникает случайно в процессе атаки основной цели. Иран и США сошлись в схватке за влияние на Ближнем Востоке, а их элиты в ещё большей степени — в желании использовать внешнюю политику для укрепления внутренних позиций. Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

3 июля 1988 года ПВО американского крейсера Vincennes сбило иранский пассажирский лайнер с 290 пассажирами на борту, 65 из которых были дети. Радары приняли аэробус за истребитель F-14.

Сейчас иранские ПВО в условиях повышенной боеготовности и ожидания американского ответного удара после запуска ракет по базам в Ираке, вероятно, совершили трагическую ошибку.

Какие из этого выводы? К сожалению, никаких. Так будет происходить, пока существуют вооружённые до зубов государства с их конфликтами, в которых неизбежен «сопутствующий ущерб». Остаётся только скорбеть.