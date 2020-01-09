Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркивает, что позиция американского президента по Ирану может быть связана с протестами внутри США и давлением со стороны политических оппонентов Трампа

Одна хорошая новость в обращении президента Трампа — войны не будет. Трамп был вынужден «откатить назад», если позволите, возвращая ситуацию вокруг Ирана в политическую плоскость. И в этом главный положительный момент на сегодня. Календарь международных событий 2020 года, которые важны для Украины © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Такая позиция американского президента может быть связана как с протестами внутри США, в том числе со стороны политических оппонентов Трампа, так и с резкой реакцией мирового сообщества. Отдав приказ на варварскую ликвидацию генерала Сулеймани, Белый дом переступил черту. Обстановка в регионе накалилась до предела.

Теперь Трамп пытается балансировать, чтобы избежать дальнейшей эскалации, способной привести к настоящему взрыву. Такой своеобразный «выпуск пара». Иран войны не хочет, США также не готовы доводить до этого дело.

Но есть и здоровый пессимизм: мы неоднократно видели, что успокаивающая риторика США, будь то президент либо Госдепартамент, к сожалению, расходилась с последующими действиями. Надеюсь, что в этот раз Трамп останется верен своим словам.