Украинский экономист Алексей Кущ убежден, что от манипуляций с курсом национальной валюты выиграли лишь финансовые спекулянты, которые заинтересованы в резком укреплении гривны и при этом не платят налоги, в отличии он украинских фермеров и промышленников

Курс гривны укрепился по отношению к доллару в 2019-м году на 16,5%. И премьер-министр уже успел заявить, что украинцы стали богаче.

На самом деле, богаче стали импортеры, которые вдобавок к итак не маленькой торговой марже заработали еще и 16,5% дополнительной прибыли на укреплении номинального курса национальной валюты. Экономика Украины. Итоги 2019 года © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Богаче стали и нерезиденты, купившие в Украине государственные облигации (ОВГЗ): к доходности на первичных аукционах они прибавили все те же 16,5% в виде положительных курсовых разниц. Суммарная прибыль финансовых спекулянтов достигла 35% в валюте (эквивалент).

Идеальная стратегия: заходили на рынок зимой 2019-го при курсе 28, фиксировали прибыль в валютном эквиваленте по курсу 23,5 в декабре. Как будто знали… (или кто подсказал). А вот кто "не знал", так это украинские фермеры, экспортеры, трудовые мигранты. Первые открыли государственный бюджет, увидели там курс 29 на конец года, разработали бизнес-план, взяли кредиты, купили посевной материал, агрохимию, топливо. Сделали свою работу, собрали урожай, продали его и прослезились — ревальвация гривны "съела" почти всю производственную рентабельность.

Примерно то же самое произошло и с экспортерами — их затраты на факторы производства (заработная плата, энергетические ресурсы) и налоги лишь росли, а экспортная выручка — в гривневом эквиваленте сокращалась.

Именно поэтому Украина уже официально оказалась в состоянии промышленной рецессии — промпроизводство падает второй квартал подряд на фоне дефляции цен производителей промышленной продукции.

Ну и настоящими «терпилами» выступили трудовые мигранты, а также украинцы, работающие на внешнем аутсорсе — их перечисления семьям в Украину и личные доходы в гривне стали на 16,5% «худее». В абсолютных цифрах речь идет о нескольких миллиардах долларов трудовых доходов данной группы населения, которые попросту были спущены в "ватерклозет" ревальвации. Что украинцам готовит год 2020-й © Стрингер

Но по законам финансовой "физики" "ничто на земле не проходит бесследно" и если где-то убыло, то в каком-то месте — прибыло. В нашем случае — прибыло у финансовых спекулянтов, которые заинтересованы в резком укреплении гривны и которые при этом не платят ни копейки налогов в Украине — их операции с ОВГЗ освобождены от налогообложения, в отличие от фермеров и экспортеров.

Так уже сложилось, что курсовая политика в Украине всегда являлась инструментом повышения рентабельности частного бизнеса. Только раньше это были олигархи и их ФПГ, а сейчас — лобби инвестиционных банкиров. "Лобби" — это любимое блюдо у наших чиновников. Олигархи были заинтересованы в девальвации гривны во время кризисов — так они компенсировали часть потерь, плавно перекладывая их на плечи простых украинцев с помощью универсального налога под названием "инфляция", ведь до 50% товаров в нашем розничном товарообороте — это импорт.

Cправедливости ради отметим, что девальвация во время кризиса — это объективный процесс, но вот "глубина". А "глубина" как раз и имеет значение. Сегодня "старые, добрые олигархи" постепенно отходят на "малую" сцену украинской политики. На главной властвует "труппа" инвестиционных банкиров и пресловутое внешнее управление. Их цель — заработок на государственных долгах и гривна должна быть "крепкой", во всяком случае на период фиксации прибыли. И вновь справедливости ради отметим, что предпосылки для ревальвации в прошлом году были. Но вот "глубина"… И в первом, и во втором примерах срабатывает ницшеанский принцип нашей политики — "подтолкни падающего".

А народ? "Народ безмолвствует"… Кстати о народе. Ревальвация гривны обесценила на 16,5% емкость валютных "заначек". Хорошая прививка "полюбить" гривну "такую как есть", подумает кто-то. Но проблема заключается в том, что власть сперва отучила народ от этой "гривнепривязанности". Отучила перманентными девальвациями.

И все прекрасно понимают, что впереди экономику скорее всего ждут не лучшие времена. Нынешние провластные политики пытаются примитивизировать дискуссии относительно курса: мол, девальвация для вас плохо, ревальвация — тоже. Еще немного и начнут выходить на парламентскую трибуну в футболках с надписью: "какой курс, б…, вам нужен!?". А действительно, какой?