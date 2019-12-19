Для обеспечения полноценного и долгосрочного «особого статуса» Донбасса нужны дополнительные меры, и не только законодательные!
Представители Киева в ходе переговоров подтверждают, что риски отмены особого статуса для Донбасса есть. И не только если он будет принят в виде закона, но и даже если будет закреплен в Конституции.
По словам представителей украинской стороны в переговорной группе, разница только в количестве голосов, которыми этот «особый статус» можно отменить — 226 или 300.
Следовательно, нужны дополнительные меры. Это могут быть вооруженные силы Донбасса, которые не допустят силового сценария и международные механизмы, и не те, о которых забывают в момент реализации задуманного.
На данный момент представители Киева отказываются от закрепления «особого статуса» Донбасса в украинской Конституции, не смотря на то, что эта норма присутствует как обязательство Киева в Комплексе мер.
Проект изменения Конституции Украины, внесенный в парламент от имени Зеленского и якобы во исполнение Минских соглашений, ни каких норм по выполнению Минских соглашений не содержит. «Особый статус» для республик Донбасса не фиксирует и с республиками в Минске не согласован.