Представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Родион Мирошник подчеркивает, что для обеспечения полноценного и долгосрочного особого статуса Донбасса нужны дополнительные меры — и не только законодательные

Для обеспечения полноценного и долгосрочного «особого статуса» Донбасса нужны дополнительные меры, и не только законодательные!

Представители Киева в ходе переговоров подтверждают, что риски отмены особого статуса для Донбасса есть. И не только если он будет принят в виде закона, но и даже если будет закреплен в Конституции.

По словам представителей украинской стороны в переговорной группе, разница только в количестве голосов, которыми этот «особый статус» можно отменить — 226 или 300. Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Следовательно, нужны дополнительные меры. Это могут быть вооруженные силы Донбасса, которые не допустят силового сценария и международные механизмы, и не те, о которых забывают в момент реализации задуманного.

На данный момент представители Киева отказываются от закрепления «особого статуса» Донбасса в украинской Конституции, не смотря на то, что эта норма присутствует как обязательство Киева в Комплексе мер.

Проект изменения Конституции Украины, внесенный в парламент от имени Зеленского и якобы во исполнение Минских соглашений, ни каких норм по выполнению Минских соглашений не содержит. «Особый статус» для республик Донбасса не фиксирует и с республиками в Минске не согласован.