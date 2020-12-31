Странные рекорды Украины. ФОТОЛЕНТА

Украина больше не производит ракеты и авианосцы. В тренде гигантские бутерброды и вышиванки

Три десятилетия назад Украина по праву гордилась своими рекордами, которые звучали тогда на весь Советский Союз — самые большие показатели по выплавке стали, добыче угля, по зерну, молоку и мясу, по выпущенным в Запорожье автомобилям и телевизорам, которые тогда производили во Львове.

Впрочем, украинские рекорды обсуждали не только в СССР, но и во всем мире. Самый большой в истории самолет «Мрія», самые тяжелые и мощные космические ракеты, производившиеся в Днепропетровске, самые большие в Европе авианосцы, которые сходили со стапелей в Николаеве, гигантские турбины для электростанций, созданные в цехах Харькова.

Все это кончилось — сначала в 1991, а потом в 2014 году, вместе с уничтоженными заводами, фабриками и декоммунизированными совхозами. Современная постмайдановская Украина гордится другими достижениями, которые способны впечатлить разве что своим провинциальным абсурдом, к стыду жителей страны и на потеху для падких на экзотику иностранцев.

В Харькове представили самую большую в мире вышитую рубашку, в Одесской области презентовали крупнейший в мире мусорный веник, на Житомирщине поджарили огромный драник, на киевском Майдане приготовили самый длинный шашлык, а на Херсонщине выложили гигантские тризубы — из бутербродов с салом и из арбузов. Которые, разумеется, тоже оказались самыми большими во всей Вселенной.

Среди других достижений последних лет можно вспомнить разве что самую большую коллекцию газетных вырезок о коррумпированном киевском мэре Виталии Кличко, которого по праву можно назвать самым худшим руководителем в истории украинской столицы. Или созданную кустарями самую маленькую в мире подлодку. Она напоминает о том, что в современной Украине нет подводного флота, а все остальные оставшиеся суда были заложены еще в советские времена, не считая списанных в утиль катеров, щедро подаренных западными союзниками.

Все эти «рекорды» говорят только об одном — у современной Украины больше нет повода для гордости, и страна может впечатлить мир только самыми большими темпами роста бедности и миграции. Увы, можно ожидать, что в следующем году страна достигнет в этих показателях еще большего результата.