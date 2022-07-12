Владимир Зеленский таки подал в Верховную Раду законопроект об особых правах поляков на Украине.Теперь спасти страну от катастрофы может только военный переворот с моментальной капитуляцией на восточном фронте. Но это вряд ли: украинские военные интегрированы в ту же западную систему координат, что и украинские политики

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Следовательно можно как данность принять утверждение Верховной Радой закона, санкционирующего особые права поляков на Украине, по факту превращение страны в польский протекторат. В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт, для организации давно обещанного контрнаступления. Под это же дело Украина пытается накопить некоторое количество западного вооружения (ствольной артиллерии, систем залпового огня, бронетехники), а также танков и авиации советского производства, которые ранее поставлялись восточноевропейскими странами, а теперь Байден планирует открыть для Киева арсеналы ближневосточных государств.

Киев пытается каяться за Волынскую резню? Какие права поляки получают на Украине © AFP, JANEK SKARZYNSKI

Можем уже сейчас предположить, что в течение ближайшего месяца Киев постарается нанести как можно более масштабные артиллерийские удары по ближайшему тылу российских войск, включая областные центры освобождённых территорий и прилегающих российских областей. Задача двойная: нанести ущерб запасам расходных материалов и штабам, а также деморализовать население тыловых районов, стимулировать его бегство вглубь российской территории накануне и в первые дни начала контрнаступления. Это необходимо украинцам для того, чтобы беженцы блокировали дороги и парализовали армейский тыл, лишив командование возможности маневра резервами вдоль фронта, а также переброски частей и расходных материалов из глубины. Кроме того, необходимость заниматься обустройством сотен тысяч, а то и миллионов беженцев в прифронтовых районах должно временно отвлечь внимание и ресурсы российского руководства от ситуации на фронте.

Контрнаступление не случайно готовится на юге. В этом месте у российских войск самая низкая плотность боевых порядков. Отрезав фронт от тыла украинцы рассчитывают добиться оперативного успеха за счёт создания огромного численного превосходства (мобилизация по всей стране и переброска сил с Западной Украины должны довести соотношение украинских и российских войск в Херсонской области до 5/1, 7/1). С этими силами Киев намерен решить задачу ликвидации херсонского плацдарма и вытеснения российских войск за Днепр. Если сам Херсон отбить не удастся украинская пропаганда будет использовать факт уличных боёв с неизбежными разрушениями для обвинения российских войск в использовании «живого щита» (даже если всё население будет эвакуировано, что вряд ли достижимо, исходя из имеющихся организационных возможностей).

Надо сказать, что манёвр силами и средствами для России действительно будет затруднён. Даже без дополнительных украинских усилий, сама конфигурация фронта и пропускная возможность дорожной сети не позволяют провести перегруппировку основных сил с Донбасса на Юг быстрее, чем за три-пять недель. Напомню, что Киев рассчитывает значительно увеличить этот срок, за счёт создания на дорогах пробок из беженцев. Соответственно, в случае, если Киев действительно сможет смонтировать ударную группировку на Юге, первые недели поддержка фронтовых частей будет заключаться в усиленной работе артиллерии, авиации и резком увеличении ракетных ударов.

Самый простой способ ослабить ударную мощь группировки — отрезать её от тыла. Сделать это можно будет только при помощи массированных ударов по крупным транспортным узлам и местам сосредоточения резервов, а это, по стечению обстоятельств, будут крупные города, включая областные центры. Значительно ослабить давление на южном фронте можно только нанеся серьёзный ущерб инфраструктуре Винницы, Запорожья, Днепропетровска, Черкасс, Кировограда, Кривого рога, Умани, Одессы и Николаева. Поскольку же украинцы могут попытаться использовать Западноукраинскую и Киевскую группировки для усиления Харьковской группировки и перенесения главных контрнаступательных усилий на северный фланг, аналогичные разрушения инфраструктуры необходимы в Житомире, Киеве, Харькове, Сумах, Полтаве.

Наконец, следует иметь в виду, что «коготок увяз — всей птичке пропасть»: если Польша введёт на Западную Украину хоть 10, хоть 20 тысяч своих войск, она со временем увеличит контингент и расширит сферу оккупации до тех пределов, до которых сможет. Следовательно, для того, чтобы сократить возможности польского развёртывания, необходимо уничтожить инфраструктуру Западной Украины.

Когда Путин говорил, что на Украине мы «ещё даже не начинали», он, конечно, несколько преуменьшил объём наших усилий, но он однозначно прав в том, что Россия обладает огромными неиспользованными возможностями для наращивания мощи прежде всего авиационных и ракетных ударов. Дальность модернизированных «Калибров» позволяет расстреливать всю территорию Украины даже из акваторий Белого, Баренцева и Печорского морей. Почти не применялись против Украины «Кинжалы» с носителей МИГ-31. В пределах досягаемости для удара по украинской территории «Кинжалом» базируется 70-80 МИГ-31 (сколько из них оборудованы соответствующим образом неизвестно). Почти не применялась Россией в данном конфликте стратегическая и дальняя авиация (в целом до 140 носителей).

Выше перечислены только носители, способные наносить удары не заходя в сферу действия украинской ПВО. Если же добавить к этому возможности ударов по наземным целям Су-34 (130 на вооружении) и Су-35 (около ста на вооружении), а также фронтовых бомбардировщиков Су-24 (свыше 170 на вооружении), то только авиация может на порядок нарастить силу ударов по украинскому тылу. Это не считая возможностей наземных ракетных комплексов.

Совпадение по времени подготовки ВСУ к контрнаступлению и сдачи Зеленским украинского суверенитета Польше не может быть случайным. Это очевидно скоординированная акция. Соответственно, России придётся реагировать на изменение формата боевых действий, ведущихся против неё Западом. Придётся начинать то, что ещё не начинали.

Не думаю, что это произойдёт моментально. Россия обычно раскачивается довольно долго, но всегда успевает вовремя. С моей точки зрения это достоинство. Я сам не люблю спешить и действую по принципу: если можешь чего-то не делать — не делай (особенно в случае конфронтации). Главное не пропустить тот момент, когда не делать уже нельзя. Судя по постепенному нарастанию масштабов и жёсткости российских ударов по украинскому тылу, Москва уже вышла из режима точечного поражения и быстро не только наращивает силу ударов, но и расширяет номенклатуру целей.

Пока Зеленскому и его польским коллегам ещё дают возможность одуматься. Но это не надолго. Последний шанс Зеленского/Дуды не является благотворительностью России, а связан с необходимостью переброски дополнительных вооружений на украинский фронт для их соответствующего массирования. Судя по указу о раздаче российских паспортов всем гражданам Украины, а также слабо завуалированном предупреждении Путина о жёстком ответе на западное вмешательство в украинский кризис, Кремль решил больше не церемониться ни с «друзьями и партнёрами», ни с остатками украинской государственности: умерла, так умерла.

Преступление без срока давности. Как началась Волынская резня © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В конце концов, в мае 1945 года советские войска разворачивали на улицах Берлина полевые кухни и кормили население, но только после того, как разнеся город в пыль при помощи артиллерии и авиации убедили гарнизон капитулировать. А сдались бы немцы вовремя, не пришлось бы в очереди к полевым кухням стоять — готовили бы еду на собственных целых и невредимых кухнях и пили бы «Жигулёвское».

Зеленский предал Украину, как предал её в своё время Петлюра. Результатом этого предательства будут смерть и разрушения куда большие, чем Петлюра мог себе даже представить: новые времена, новые возможности.