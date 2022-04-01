Обнуление. Расчеловечивание — броня майданного режима

Украинская сторона сознательно ведёт дело к ожесточению боевых действий. В своём стремлении к «тотальной войне» киевский режим подставляет под удар гражданское население, срывает гуманитарные операции, публикует видеозаписи пыток российских военнопленных, ведёт расчеловечивающую пропаганду

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Олег Покальчук заявляет: «Кацап — это марксистско-фашистская идеология со всеми вытекающими. Там человекоподобия очень мало. Москаль — это такая карма. Это Русский мир, который совался туда-сюда сотню лет, получая, отгребая. И некоторые люди с остатками совести, которым не посчастливилось там родиться, [которые] получат потом право общения с ними цивилизованных людей».

К «цивилизованным людям» махровый расист Покальчук наверняка причисляет и себя. Другой типичный «европеоид», прославленный неосуществлённым «украинским гиперлупом» экс-министр Владимир Омелян в эфире телеканала «Эспрессо» излагает планы ликвидации России: «Это дальнейшее раздробление империи, уничтожение её военного потенциала. Фактически это должно происходить по немецкому образцу, когда она будет просто лишена любого наступательного или оборонительного оружия. И потом — надежда на то, что те люди, которые будут жить в этих маленьких государствах, будут адекватными под жёстким контролем Запада. Кто неадекватный — тогда с ним где-то что-то происходит».

В частности, продолжил Омелян, происходит принудительная депортация. «Я вам хочу напомнить ситуацию с Судетской областью, которая была в Чехии. Чехи решили ее буквально за несколько недель, просто вывезя все немецкое население с территории Чехии, — в эфире телеканала «Украина 24» излагает бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, — cитуация с аннексией Судетской области полностью в каких-то моментах копирует ситуацию с Крымом. Так что пусть они не кипишуют, есть моменты, когда нужно решать вопросы очень жестко, и я думаю, чем больше будет побед у наших вооруженных сил, тем больше наша аргументация и в этом вопросе».

Почему еврей Зеленский поддерживает нацистский режим? И в чем здесь роль Байдена © AFP, Brendan Smialowski Вадим Карасёв в эфире интернет-канала Politeka рассуждает о капитуляции России и дальнейших репарациях: «Этот "стамбульский договор" по гарантиям безопасности — это фактически может быть мягкой формой капитуляции России… Задачи, которые они ставили, не выполнены, это же понятно, что война в этом смысле ими проиграна. Это фактически капитуляция. Что касается разных репараций и так далее — это уже конкретика будет…». Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда в эфире телеканала «Прямой»: «У нас другого варианта, как демонтаж Российской Федерации, той империи, которая, на сегодняшний день, не существует».

С кем господа в Стамбуле надумали договариваться, если украинцы уже о репарациях и «демонтаже» России мечтают? А гуманное предположение, будто Киев накажет военных преступников, издевавшимися над российскими военнопленными, просто наивно. Как и следовало ожидать, Украина дала отрицательный ответ на запрос российской стороны, хотя известны не только некоторые исполнители пыток и казни российских военнопленных, но и точные координаты места преступления: 49.939247, 36.477169 — западная окраина села Малая Рогань под Харьковом.

Догавкались. О влекущих Украину в могилу © unews.pro

Мы всегда писали, что майданный режим ведет грязную войну без правил. Он недоговороспособен в принципе, никакие соглашения с ним невозможны, его обещания не стоят бумаги, на которой написаны, и опровергаются тем же Зеленским буквально на следующий день. Задача режима элементарна — максимально затянуть время своего существования, пусть даже ценой жизни десятков тысяч мирных людей.

А прекраснодушным стоит напомнить маленькую, но характерную деталь: в одном из последних довоенных шоу Савика Шустера «Свобода слова» (самой популярной политической программы Украины) зрители в его телестудии в подавляющем большинстве (80%) проголосовали за войну. Киевские власти соответствующие настроения сознательно разогревали, готовились к войне и ведут ее самыми бесчеловечными способами.

Обнуление человечности на Украине необходимо прекратить. Иначе тьма накроет и нас.