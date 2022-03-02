Мы переживаем исторические события невиданной в новом столетии глубины. На наших глазах рушится старый мировой порядок и рождается иной. Он появляется на свет в муках, под грохот канонады самого большого после 1945 года боестолкновения на европейском континенте

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я буду предельно откровенен в выражении своих мыслей по этому поводу. Украину необходимо поддержать, если она будет сопротивляться», — говорил известный Збигнев Бжезинский на конференции «Взаимная безопасность под вопросом?» в Центре Уилсона, состоявшейся 16 июня 2014 года: «Если крупные города, такие как Харьков или Киев, начнут сопротивляться и боевых действий в городских условиях будет не избежать, конфликт затянется и повлечет [для России] огромные расходы… Я считаю, что мы должны дать украинцам понять, что, если они готовы к сопротивлению, судя по их заявлениям и действиям, мы предоставим им противотанковые орудия, ручные противотанковые орудия, ручные ракеты — то есть оружие, которое можно использовать в условиях города».

Массовое бегство патриотов Украины. Зачем Зеленский раздал оружие и выпустил уголовников Дуглас Макгрегор, — Мы призываем украинцев бессмысленно гибнуть в борьбе, в которой они не могут победить. Если это не прекратится, мы создадим гуманитарную катастрофу, гораздо более тяжёлую, чем всё, что вы видели до сих пор».

Не в виртуальной, а в реальной жизни на Украину надвигается страшная гуманитарная катастрофа. Пока украинские правители продолжают развлекать обезумевшее общество своими виртуальными победами, в городах остаётся все меньше продовольствия, лекарств, возможностей для отопления жилых домов. Более того, население многих больших городов (таких как Харьков и Мариуполь) фактически взято в заложники — стараясь оттянуть окончательный крах, майданщики, словно живым щитом, прикрылись мирными людьми. Это всё, что нужно знать о режиме, с которым идет сражение — мы имеем дело с настоящими террористами.

Случилось и то, чего я более всего опасался — в жестокие уличные бои оказался втянут родной Харьков. После того, как одним из руководителей местной «территориальной обороны» был назначен фанатичный «азовец» Константин Немичев, стало очевидно: ради сохранения своей власти эти негодяи готовы на всё. Части ВСУ при поддержке ультраправых радикалов и власти (которая ранее обещала Киеву защищать Харьков чуть ли не до последнего харьковчанина) сознательно размещают боевую технику среди жилой застройки (потому-то «активисты» требуют от горожан, чтобы они не фиксировали местонахождение военной техники ВСУ в жилых кварталах), используют для провокаций гранатометы и минометы, в результате получают нарастающий огневой ответ.

Руководимый людьми городского головы Терехова телеграм-канал «Труха» и прочие промайданные СМИ массово тиражируют полуправду, откровенные фейки; нельзя исключать, что для поддержания «боевого духа» готовится большая провокация, где люди — просто расходный материал. Затягивание сопротивления — прямой путь к гуманитарной катастрофе, однако режиму подобная информационная картина чрезвычайно выгодна.

Люди украинского подземелья. Как одно истекает из другого © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi Лев Толстой). Вот популярный украинский ТГ-канал «Легитимный» описывает один из эпизодов реальной, а не виртуальной войны: «Из Херсона ВСУ ушло, там осталась тероборона, которая вступила в бой с РФ и пыталась с коктейлями Молотова из кустов спалить русские военные колонны. Все были уничтожены. Это жесть. Прекратите играться в игрушки, политики договорятся, а ваши жизни никто не вернет…»

Сейчас на Украине многие люди сплочены в своём гневе, в своей ненависти, в непонимании реальных причин и глубины конфликта. За порванной уютной информационной картинкой открылась глубина настоящего ада. Но есть трагедия, эмоции, страшные утраты — а есть холодная геополитика, стратегическое прогнозирование, жёсткие реалии современного мира. От них страдают простые люди, зато зарабатывают деньги люди очень не простые.

«Эти люди сегодня продолжают тащить страну в пропасть. Проиграв войну, они врут про то, что Россия вот-вот рухнет, что весьмирсними, раскатывая собственную страну в лепешку и руины под мантры о героическом сопротивлении оккупантам, — пишет украинский политолог и политэмигрант Алексей Блюминов. — Мораль: надо было жить дружно. А те, кто годами вел виртуальную войну с Россией в итоге получили войну реальную». Но остановиться никак не могут.