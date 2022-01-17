Если кто-то полагает, что запретительная политика в отношении русского языка исчерпала себя на Украине, то он глубоко ошибается. Нет пределов совершенству.

Оппозиция заявила о притеснении русскоязычных украинцев © Оппозиционная платформа - за жизнь

Согласно новации все печатные СМИ должны теперь выходить на украинском языке за одним исключением. Можно печатать газеты и на других языках при условии выпуска украинской версии с аналогичным названием, контентом, объемом вплоть до одинаковой нумерации порядковых номеров и выхода обоих вариантов в один день. Новые запреты касаются не только издательств, но и распространителей, К примеру, газетный киоск должен иметь не менее 50% изданий на украинском.

Нормы выделяют в особую привилегированную группу прессу на языках коренных народов, таких как крымскотатарский, крымчакский и караимский, а также английский и официальные языки Евросоюза. Понятное дело, что русский в эту категорию не попал, поскольку русские, по мнению авторов этого и других законов, коренным народом Украины не являются. Кроме того, целью языковых ограничений собственно и является именно русский язык. Все остальные, попавшие под каток, просто стали невольной жертвой насильственной украинизации. На сегодняшний день государственный язык внедрен как обязательный в сферу обслуживания, здравоохранения, науку, рекламу. С 16 июля та же норма действует для киноиндустрии, проведения различных мероприятий, языковых экзаменов для госслужащих.

Украина: информационный неофашизм © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Например, интернет-ресурс «Сегодня» ссылается на члена Ассоциации независимых издателей Геннадия Чабанова, который описывает ситуацию в Одесской области. «Например, у нас было 5 изданий. Одно из них, «Одесского дачника», мы закрыли. Мы поняли, что его экономически невыгодно делить на два тиража» — говорит он. Такая же судьба ожидает десятки изданий с учетом того, что на Украине на русском языке выходили 217 газет и 107 журналов. Часть из них — это местная пресса, которая сможет удержаться на плаву в связи с отсрочкой на два с лишним года.

Что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © коллаж Украина.Ру

Ожидать сколько-нибудь действенной реакции Запада, который постулирует в качестве обязательной ценности свободу слова, не приходится. Законы об образовании, госязыке, переходном периоде и множество других грубо попирают права человека и национальных меньшинство. В ЕС временами выражают озабоченность и призывают украинское руководство скорректировать те или иные законодательные акты, но дальше призывов речь не идет. Призывы, естественно, игнорируются. Никаких санкций за нарушение европейских норм, международных конвенций, ратифицированных на Украине, никто даже не думает накладывать. Тотальная украинизация со стороны Запада не встречает никаких препятствий, поскольку западным элитам необходима единая, Украина, избавленная от опасности цивилизационного раскола.