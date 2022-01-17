В понедельник, 17 января для Петра Алексеевича и Владимира Александровича наступает момент истины. Порошенко в этот день должен вернуться из Польши на Украину. Экс-президент уже заявил, что его после пересечения границы не задержат

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В Киеве тоже засуетились. Поступили сообщения о минировании аэропортов «Киев» (Жуляны) и «Борисполь». Впрочем, судя по всему сообщение было инициировано скорее соратниками, чем врагами Порошенко. Пётр Алексеевич, будучи президентом, сам неоднократно применял такие фокусы для срыва мероприятий своих политических оппонентов. Поэтому он должен был предполагать, что Офис Зеленского, которому для принятия правильного решения о судьбе экс-президента кровь из носу надо получить пару дней отсрочки, чтобы сориентироваться в международной ситуации, понять, стоит ли за Порошенко кто-то серьёзный (кроме порошенковских денег) вполне может «заминировать» аэропорты к его прибытию, чтобы вынудить самолёт вернуться в Варшаву или уйти на запасной аэродром в Россию (в Минск сейчас поляки не летают, а на Украине можно «заминировать» всё, что ещё способно хоть как-то принимать международные рейсы).

Но, если бы «минирование» осуществлялось по команде из Офиса президента, сообщение поступило бы тогда, когда борт с Порошенко был бы уже на подлёте, чтобы спецслужбы не успели проверить сообщение и пилотам пришлось бы вернуться в аэропорт вылета. Однако сообщение поступило ещё 16 числа вечером. Так что времени для проверки было достаточно, а вот повторное «минирование» в такой ситуации (когда аэропорт находится под пристальным вниманием спецслужб) выглядело бы уже гротеском.

«Супер-меню» Зеленского: нары для Порошенко и «Минск-2» для Украины или продолжение войны? © Виталий Подвицкий

Порошенко совсем не обязательно сажать в тюрьму. Достаточно его задержать, доставить на допрос, а затем избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения была выбрана Медведчуку, которому были предъявлены похожие обвинения с куда более слабой доказательной базой.

Порошенко было бы ещё труднее корчить из себя страдальца, если бы прокуратура попросила суд, в виде исключения, на пару дней приостановить действие домашнего ареста в конце января. Порошенко заявлял, что якобы приглашён на заседание межпарламентского совета Украина — НАТО, которое состоится а Брюсселе, 24 января.

В принципе никакой проблемы не возникло бы и в том случае, если бы Порошенко на этом заседании отсутствовал, но на Украине настолько сакрализировали НАТО, что «демократическая общественность» обязательно обвинит власти в предательстве идеалов, если Порошенко вместо Брюсселя окажется в киевской тюрьме. Даже из домашнего ареста постараются выжать всё, что можно: будут утверждать, что Пётр Алексеевич уже, мол, практически договорился о приёме Украины в НАТО, поэтому, де, из зависти, «предатель Зеленский» «отрабатывая кремлёвскую повестку» его и посадил. Поэтому Зеленскому, который, кстати, хочет видеть Порошенко не в тюрьме, а в бегах, было бы удобнее отпустить уже находящегося под арестом Порошенко из страны ещё раз. В конце концов, не только у Зеленского нервы не железные, добровольно возвращаться в почти гарантированную тюрьму и Порошенко будет морально тяжело.

История с необходимостью лететь в Брюссель 24 января явно куплена Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО для того, чтобы оказать на Зеленского моральное воздействие и заставить его отказаться от идеи посадки Петра Алексеевича. Но эту идею можно развернуть против Порошенко.

На сегодня возвращение экс-президента ставит президента действующего перед неприятным выбором между плохим и худшим. Если Порошенко закрыть, то его сторонники попытаются раскрутить уличные акции. С учётом же того, что Ахметов внезапно прикупил леворадикальный «Союз левых сил», на улицы явно готовятся вывести не только традиционную нацистскую массовку, но партии, представляющие весь политический спектр, которые будут демонстрировать всенародное возмущение «предательской и антинародной политикой Зеленского». Порошенко нужен здесь лишь как запал — дальше акцент постараются сместить на социально-экономические проблемы и раскрутить более-менее массовые протестные акции, которые покажут Западу, что Зеленский больше не контролирует ситуацию в стране и его надо срочно менять.

Если отказаться от посадки Порошенко, то тогда вся олигархическая пресса начнёт взахлёб рассказывать, что Зеленский испугался даже против одного Порошенко выступить, если же на улицы выйдет весь народ, возмущённый ростом цен, тарифов и прочими сомнительными радостями зеленковского правления, то «преступный режим» должен будет отступить и молочные реки с кисельными берегами наконец потекут по всей Украине. В результате Зеленский получает «те же яйца, только в профиль» — такую же попытку раскрутить социально-экономический майдан для смены власти.

Но если пойти навстречу пожеланиям Парламентской ассамблеи НАТО, не отступив при этом от требований закона, то окажется, что Порошенко арестован, но, под честное слово отпущен пообщаться с западными друзьями. Мяч окажется на поле олигархической оппозиции. Во-первых, до 24 числа слишком мало времени и вроде как нет повода выступать: с одной стороны, Зеленский не струсил и Порошенко арестован, с другой — его отпускают в Брюссель на заседание межпарламентского комитета НАТО-Украина. Если оппозиция приступит к активным действиям немедленно, то уже власть получит возможность обвинить её в попытке «подыграть Кремлю» и «сорвать важнейшее мероприятие» с участием НАТО и Украины.

Во-вторых, после отбытия Порошенко в Брюссель, ему надо будет решать корчить ли из себя дальше героя или остаться за пределами Украины, ведь сомнений в том, что его посадят будет куда меньше, чем было до последнего времени.

Таким образом, Зеленский может выиграть необходимое ему для принятия окончательного решения время и, в свою очередь, заставить оппозицию принимать важнейшие решения в условиях цейтнота.

Тюрьма или новый Майдан. Что будет с Порошенко после возвращения на Украину © AFP, Sergei SUPINSKY

Американцы сами обозначили своё желание, чтобы война началась ещё в холодное время года. Остаётся не так много времени. В Киеве в марте ещё бывают и холода, и снегопады (хоть и не каждый год), а вот на юге Украины в это время уже тепло. Следовательно американцам, для реализации своих планов, желательно развязать украинско-российский конфликт в феврале (в крайнем случае, в марте).

Зеленского, находящегося под внутренним давлением и нуждающегося во внешней поддержке, достаточно легко загнать в безвыходную ситуацию, когда война станет для него, хоть и страшным, но единственным выходом. Если же Зеленский будет свергнут, то новая власть всегда резонно заявит американцам, что вначале необходимо провести выборы и стабилизировать режим, а уж потом думать о войне — неполная легитимность власти может просто привести к невыполнению силовиками приказов о начале боевых действий.

Поэтому Запад очевидно заинтересован в том, чтобы олигархическое давление на Зеленского нарастало, делая его более сговорчивым, но не заинтересован в его окончательном сносе. Такая заинтересованность появится только в том случае, если станет ясно, что Зеленский ни в коем случае не начнёт войну. Так что пространство для манёвра в отношении Порошенко и оппозиции у Зеленского пока есть (хоть и очень узкое). При этом момент истины во взаимоотношениях Зеленского и Порошенко становится моментом истины и для Запада: сам Запад воевать не хочет и не может, если не удастся заставить воевать Украину, придётся выбирать между быстрой капитуляцией и медленной, но всё равно капитуляцией.