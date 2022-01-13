Устойчивой власти без системной информационный работы не бывает. Именно потому в зоне особого внимания иностранных кураторов и нынешних владетелей Украины находится сфера массовых коммуникаций — ее насыщение необходимыми специалистами, работа со СМИ и социальными сетями, купирование и цензурирование непокорных

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Йозефа Геббельса, она может быть опрокинута только вместе с режимом.

Толпы штурмующих редакции ультраправых «активистов», убийства и аресты журналистов, запреты сотен иностранных информационных ресурсов и даже целых социальных сетей — именно та «свобода слова», которая реально устраивает многих людей, по инерции называющими себя «журналистами». У кого-то это последствие «патриотического» угара и циничного выбора, у иных — страх и конформизм, третьи вообще ничего другого в жизни не видели, потому считают текущее положение дел естественным.

Бессудное закрытие как бы «пророссийских» телеканалов Медведчука, Козака, Шуфрича — при одновременной свободе изрыгающих ненависть «Прямого» и «5 канала» Порошенко — очевидный сигнал, кого предпочитает киевская семипосольщина в работе по промыванию мозгов украинцев. Мураевский телеканал «Наш», прямо скажем, пока больше похож на политтехнологический проект, а не внезапное проявление «майданной демократии» (как остроумно подметил комментатор из Харькова Александр Кондрусик, «когда на канале НАШ ведущие попросили переводчика для казаха, говорящего на русском языке, я понял: нет на Украине оппозиционных каналов!»).

Они говорят «демократия». И вы говорите © СС0, Pixabay

«Национальный союз журналистов Украины в условиях эскалации напряжения со стороны государства-агрессора призывает все журналистское сообщество к усилению информационной поддержки защитников и защитниц Украины и их семей и повышению устойчивости против вражеской пропаганды…». Каков экстерьер, какова холка!

«Противопоставить вражеской пропаганде мы должны непреклонную патриотическую позицию, сплоченность наших рядов в поддержке украинской армии, устойчивость к любым информационным "вбросам", фейкам, дезинформации, пропаганде, как внешнего, так и внутреннего происхождения», — жгут глаголом сердца коллег руководители НСЖУ.

Позвольте на секунду прервать: а неонацисты в рядах добробатов и ультраправых группировок — это фейк? Гомерическое воровство во властных структурах и деньги в конвертах парламентариям — дезинформация? Массированное освоение натовцами территории Украины, сотни зарубежных военных инструкторов, фактическое подчинение государственных спецслужб американцам и британцам — это пропаганда?

«Сдерживать антиукраинские информационные атаки и давать отпор провокациям — не только задачи государства и его союзников в мире, но и гражданский долг общества, в котором мы все живем», — продолжают обращение функционеры от журналистки, а далее требуют «быть сплоченными, едиными в защите цивилизационного выбора своей страны, в защите своей земли, свободы слова, прав и признанных миром стандартов деятельности медиа — быть едиными и активными в защите нашей профессии».

ЗЕмократия: Несвобода слова по-украински © Украина.ру/Стрингер Олеся Бузины и журналиста Павла Шеремета, изгнание за пределы Украины Владимира Скачко, Игоря Гужвы, Анатолия Шария и множества других, томительные истории арестов Дмитрия Васильца, Евгения Тимонина, Кирилла Вышинского, репрессии против Павла Волкова и Дмитрия Губина, гибель от рук украинских боевиков иностранных коллег — всё это и ваша личная вина, господа «патриотические журналисты». Во всяком случае тех, кто готов подписаться под дацзыбао правления НСЖУ.

А я очередной раз возблагодарил судьбу, что ещё в 2014 году из данной организации меня изгнали: первым на Украине исключили из Союза Журналистов за «сепаратизм», «украинофобию», использование определений «бандеровцы», «хунта» и т. д. Тогда я ответил публично, и после нынешнего опуса НСЖУ мне внезапно захотелось освежить в памяти то открытое письмо:

«С наслаждением узнал об исключении меня из рядов вашего творческого союза. Считаю за честь не находиться в организации, руководство которой поддержало государственный переворот, которая трусливо молчит о нарушении профессиональных прав журналистов и об убийстве наших коллег в зоне т. н. АТО, всячески пытающуюся скрыть страшную правду о гражданской войне на Востоке Украины. Считаю чрезвычайно лестным для себя оказаться в числе людей, которых уже исключали из творческих союзов за их гражданскую позицию — М. Зощенко, А. Ахматовой, Б. Чичибабина, А. Галича, Э. Неизвестного и многих других. В этом окружении мне значительно приятней, нежели в вашей трусоватой компании. Константин Кеворкян, руководитель видеоканала "Первая Столица", лауреат двенадцати телефестивалей, депутат Харьковского горсовета пяти созывов, слесарь четвертого разряда, автор трех книг, эсквайр. 26.06.2014 г.».

Моих книг с тех пор издано куда больше, я давно проживаю в России, но ни одного слова в том посылании мне не захотелось поменять или добавить — адресаты как были прохвостами, так и остались.