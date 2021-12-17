Линчевания ромских девушек стали обыденностью для украинской столицы

В центре Киева произошло очередное нападение на цыганок. Националист и бывший АТОшник по имени Максим Ярош раздел их прямо на улице, осыпая девушек угрозами и обвиняя их в краже мобильного телефона.

В последние месяцы такие дикие эпизоды случаются на Крещатике постоянно: ультраправые активисты публично унижают молодых ромок, снимая это на камеру и выкладывая записи в интернете.

Цыганок оскорбляли, били, и даже насиловали, засовывая им в рот палец. Причем, все это происходит неподалеку от полицейских патрулей, которые следят за спокойствием в центре украинской столицы. Однако правоохранители игнорируют садистские действия патриотов и не обращают внимания на выложенные в интернете видеоролики, зафиксировавшие совершенные преступления. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

В любой другой стране мира подобные инциденты с неизбежностью закончились бы для линчевателей серьезными тюремными сроками. Но только не в постмайдановской Украине, где националисты поставлены над законом, и получили право безнаказанно расправляться над оппонентами. Националисты знают, что им ничего не будет — и это подталкивает их к постоянным атакам на беззащитных цыганок, которые совершаются под видом «народного правосудия».

Жертвами ультраправых становятся самые разные люди: политические неблагонадежные «ватники» и аполитичные уличные музыканты, поющие «разлагающие» песни российских рэперов. «Активисты» набрасываются на граждан с советской символикой на одежде, нападают на бары и клубы, где собираются «деграданты», охотятся на юных тик-токеров, которые позволили себе непочтительно высказаться про национальные ценности — чтобы облить их зеленкой, избить и принудить к публичному покаянию.

Доставалось даже таксистам — за то, что они использовали удобное, но политически неблагонадежное приложение «Яндекса». Хотя попавшие в руки националистов водители клятвенно заверяли, что они вовсю поддерживали Майдан. И это показывает, что жертвой подобных расправ может стать однажды буквально каждый, благодаря царящему в стране беззаконию.

Но большинство нападений ультраправых направлены против «инородцев» — в широком спектре от религиозных евреев до иностранных студентов. А расправы над цыганами давно стали для Украины банальной обыденностью. Большинство киевлян равнодушно молчат, предпочитая не вступать в конфликт с националистами. Ведь СНБО Украины рассматривает новости о погромах в качестве распространения вражеских нарративов. А патриотическая общественность активно поддерживает линчевание ромов — объясняя, что это помогает борьбе с преступностью. «Упакуем всех». чиновник призывал депортировать ромов © РИА Новости, Андрей Варенков / Перейти в фотобанк

Цыганок обвиняют в мелком уличном воровстве, а нападавшие на них погромщики изображаются журналистами в виде «санитаров леса», мужественных робин гудов, которые восстанавливают попранную кармическую справедливость и защищают простых украинцев от распоясавшихся «чужаков».

«Среди бела дня, не скрывая своих лиц и имён, здоровые мужики, называющие себя патриотами, публично бьют и унижают ромских женщин под предлогом, что те воруют, а менты бездействуют. Как если это оправдывает насилие и унижение. Как если предполагаемое воровство — это не просто предлог для садиста рвать ближнего.

Самое страшное в этих видео не само насилие, а равнодушие окружающих. Мужик избивает женщин на глазах у всех, а все идут себе дальше, и тем самым дают своё добро на расчеловечивание. Делать так рядом с нами — нормально.

Представляете, каково это — тебя размазывают, а всем все равно? И не просто все равно — находится уйма тех, кто скажет, «не, ну погоди, ну ромы же это, ну правда…», и следом: «я, конечно, против насилия, но…». Не напоминает ли нам это историю других людей «неправильной национальности», которых тоже было «можно», и всем было начхать?», — пишет об этом львовянин Анатолий Ульянов, который получил политическое убежище в США после нападения украинских националистов.

И действительно, нападавшие на ромок ультраправые борются не против воровства, а против цыган, а их действия направляет не стремление к справедливости, а ксенофобские комплексы и расистские предрассудки.

Украинские чиновники, политики, бизнесмены грабят украинцев в ежедневном режиме — причем, отбирают у них не мобильные телефоны и кошельки, а миллиарды гривен, повышая тарифы и распиливая бюджеты. Однако это не вызывает противодействия со стороны националистов, которые сами кормятся из рук олигархов. И погромщики предпочитают нападать на цыганок, которые заведомо не способны оказать им отпор.

А главное, ультраправые «активисты» сами являются для Украины серьезным криминогенным фактором. Они постоянно фигурируют в делах о совершении тяжких и особо тяжких преступлениях, включая убийство, грабежи, насилие, рэкет и наркотрафик. Так что попытки представить этих персонажей в виде стражей законности и порядка являются лицемерным двоемыслием, в духе классической антиутопии Оруэлла.

Упомянутый Максим Ярош систематически преследует ромок. В прошлом году он тоже избивал их на центральных улицах Киева, обрызгал слезоточивым газом украинских мужчин, которые попытались заступиться за девушек. А в 2019-м Ярош нападал на ромов в районе Железнодорожного вокзала, о чем также писали медиа. Тем же занимаются другие профессиональные патриоты — за последние годы в украинских городах сжигали цыганские таборы и убивали их жителей. И никто из преступников ни разу не был осужден за эти этнические погромы. Шестой погром: украинские националисты убивают ромов © Данило Яковлев

Все эти события имеют своей причиной фактический коллапс правоохранительной и судебной системы, который усилился по итогам Евромайдана. Государство утратило монополию на насилие — или, вернее, поделилось ей с ультраправыми парамилитарес, чтобы эффективно использовать нацистов для подавления несогласных. А в результате «реформы» МВД в состав полиции инкорпорировали целые подразделения зигующих патриотов, и в карманах погромщиков не так уж редко лежат удостоверения полицейских.

В результате националисты подменяют собой следствие и суд, которые обязаны беспристрастно реагировать на правонарушения всех украинских граждан — включая обвинения в уличном воровстве, погромах, избиениях и убийствах. Правосудие заменяет собой расправа, которая всегда является избирательной, потому что ее жертвами становятся «враги нации» или «неполноценные унтерменши».

А список этих жертв будет постоянно расти.