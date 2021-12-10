Казалось бы, прошла встреча Путина и Байдена, о чем-то они договорились и можно с облегчением выдохнуть. Но разве исчезли объективные предпосылки для конфликта? Тема войны из повестки дня отнюдь не исчезла

Не прекращаются заявления западных политиков в поддержку Украины (в частности, МИДов Великобритании и Франции), сообщается о новых поставках оружия Незалежной (например, из США, Британии и даже Литвы), а в прессе всячески поддерживается проукраинский настрой.

Так, анализируя конфликтную ситуацию на востоке Украины британское издание Independent пишет: «Объявленная аннексия Крыма и необъявленная частичная оккупация восточной части Украины оставляют мало сомнений в недоброжелательности российских планов в отношении свободного и независимого суверенного государства…»; Washington Post, США: «Украинские военные не могут сравниться с российскими, но сейчас они сильнее, чем в 2014 году, когда Путин захватил Крым. Вдобавок к столкновению двух армий, в Украине начнется длительная партизанская война. Бывший посол США Уильям Тейлор, хорошо знающий Украину и украинцев, не сомневается, что так и будет». Особенно хороша знаменитая Times: «Независимо от того, сколько противников Путин посадит в тюрьму, пока Украина продолжает противостоять российскому вмешательству и остается демократической и свободной, это идет вразрез с надуманными антиисторическими заявлениями Путина о том, что западные либеральные ценности не подходят российскому обществу».

Вы слышите: Украина в которой заблокированы сотни информационных ресурсов, официально практикуются «чёрные списки», запрещено для миллионов сограждан образование на родном языке, где лютуют неонацисты, а люди за свои антифашистские, антинационалистические убеждения идут под суд — является, по мнению «Таймс», «демократической и свободной». Пусть тогда уж допишут — страной, прославляющей прогитлеровских коллаборантов (к примеру, Андрея Мельника, Романа Шухевич или Владимира Кубийовича), у которых руки по локоть в крови жертв Холокоста, мирных жителей Белоруссии, безоружных военнопленных…

Правдивая повесть о том, как Джозеф Байден отразил российское нападение на Украину

Для поддержки ультраправого киевского режима «демократическая» Швеция предлагает отправить на Украину и свой военный контингент, о чем сообщил министр обороны Швеции Петер Гульквист в эфире радио Ekot. Хотя, как выясняется, поддержка ультраправых в шведском правительстве тоже имеет свои давние традиции. Сейчас там живо обсуждают скандал из-за публикации фотографии нынешнего министра государственного управления Иды Каркиайнен, демонстрирующей нацистское приветствие — попросту говоря, зигующей.

«Я не помню, чтобы делала такой жест. Я понимаю, как это выглядит, но я никогда не делала ничего подобного, что можно расценивать как сочувствие идеологии нацизма», — оправдывается Каркиайнен. А поддержка шведским правительством киевского режима — разве не соучастие в поддержке неонацизма и ультранационализма? Осудил ли кто-нибудь на Западе украинского экс-спикера Парубия за марши неонацистской социал-националистической партии (одним из основателей которой он являлся), или кто-нибудь на Западе сказал слово в осуждение киевского мэра Кличко, который разрешил шествие в память эсэсовцев на киевских улицах (по ходу которого «активисты» изображали жесты, которые вменяют в вину шведской министерше).

Напротив, Запад всемерно поддерживает Владимира Зеленского, публично и охотно использующего бандеровские девизы- с которыми были убиты сотни тысяч его соплеменников. «…Прославление тех, у кого не просто руки в еврейской крови, а кто был идеологами уничтожения еврейского народа, как и нацисты — и сегодня они герои на Украине?— задается страшным вопросом еврейский публицист и общественный деятель Яков Кедми. — Таких людей как Зеленский нельзя пускать в любой еврейский дом. Ему нельзя жать руку. Он должен быть изгоем в любом обществе. Потому что он беснуется на крови своих предков, пытаясь оправдать убийц своего народа, которые сегодня правят бал на Украине».

Зато исповедующие неонацистские «идеалы» и «расовые ценности» боевики батальона «Азов» — во главе своим «Белым вождем» Андреем Билецким — в «свободной и демократической» Украине официально приняты в структуру МВД. Более того, с ними охотно сотрудничают «демократические» канадцы, о чем с недоумением сообщают тамошние правозащитники. Руководитель «Канадской сети по борьбе с ненавистью» Берни Фарбер в интервью в интервью газете «Оттава ситизен» заявил о факте встречи «азовцев» с канадскими армейцами и рассказал, что в ней принимал участие канадский генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье.

The Times раскрыла, каким тоном Байден говорил с Путиным © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Запад во главе с США сознательно поддерживает и вооружает майданный режим. Более того, находится с ним по одну сторону баррикад, о чем свидетельствует подписанная 10 ноября в Вашингтоне «Хартия стратегического партнерства Украины и США». И это не эпизодическая видео-встреча политиков, но системный, продуманный документ.

Украинский общественный деятель Василий Волга обращает внимание своих читателей на ряд принципиальных моментов: «Планы, которые сейчас реализуются в Украине в отношении строительства с Великобританией двух баз по стандартам НАТО, учения, который сейчас проводятся в Чёрном море, — это всё только начало. США заявляют, что начинается обработка черноморского региона Штатами при содействии Украины, которая, согласно международному праву, имеет возможность отдавать свои прибрежные воды, свои побережья для базирования вооруженных сил США». <…> «В хартии также говорится о том, что США будут поддерживать приватизационные процессы на Украине и хотели бы, чтобы американский бизнес принял в этом непосредственное участие… Очевидно, у украинского олигархата будут отжимать активы, американские компании будут забирать себе всё, что только можно». <…> «США делают много заявлений о торжестве демократии и права, но — тут же они говорят о необходимости усиления на Украине антиконституционных структур, подконтрольных США. Имеются в виду САБ, НАБУ, Антикоррупционная прокуратура. Это структуры, которые создали американцы, и которые напрямую запрещены Конституцией Украины, что звучит достаточно цинично — мы выступаем за верховенство права, при этом мы полностью нарушаем Конституцию, даём этим структурам право досудебного следствия, оснащаем их современной техникой для слежки за гражданами Украины…».

Удивляться не приходится — за пафосными словами о «демократии и свободе» стоят совершенно конкретные экономические и геополитические аппетиты. И пока они не будут в полной мере утолены, никакие видеоконференции ничего не решат. Даже не думайте расслабляться — «Большая Игра» не заканчивается никогда.