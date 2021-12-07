Юные космополиты носят запрещенную символику, слушают русский рэп и не уважают националистические святыни

Как известно, Львов имеет сейчас репутацию главного оплота украинского национализма. Для этого вроде бы имеются все необходимые основания — ведь последние тридцать лет в этом городе полностью доминируют ультраправые. Они контролируют местную власть, бизнес, медиа-сферу, формируют гражданское общество, опираются на поддержку церкви, которая всегда пользовалась в этом регионе огромным влиянием. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Во Львове уничтожили большую часть советских памятников, а на его улицах регулярно проводят факельные шествия в память об «украинских» эсэсовцах. Политической оппозиции этому курсу не существует — потому что после 2014 года националисты зачистили львовских социалистов и коммунистов. А недовольные этим положением дел граждане предпочитают помалкивать, чтобы не нажить себе клеймо изменника Родины. Потому что критиковать львовских чиновников можно только справа, с позиции еще более безумного шовинизма.

Однако это патриотическое благолепие постоянно нарушают скандалы с участием политически несознательной молодежи, которые стали в последнее время заметным трендом. Юные граждане Украины то и дело выступают во Львове нарушителями общественного спокойствия. Они надевают одежду с запрещенной коммунистической символикой, любят полузапрещенный российский рэп, не выказывают должного уважения национальным святыням и не испытывают ненависти к агрессорам из РФ. Посадить за ушанку и запретить Деда Мороза. Трагедия декоммунизации оборачивается безумным фарсом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Неминуемое наказание в виде уголовных дел, побоев и буллинга не останавливает молодых манкуртов — блогеров и музыкантов, школьников и студентов. Они все равно хотят жить так, как считают нужным, слушать любимую музыку и говорить то, что думают. Хотя наверняка понимают, что за этим могут воспоследовать серьезные неприятности.

2021 год начался в Украине с ожесточенной травли молодой львовянки Саши Чистовой. Эта сетевая дива из инстаграма позволила себе поздравить россиян с Новым годом — причем, сделала это на русском, что явилось для патриотов отягчающим обстоятельством. Чистовой писали бесконечные оскорбления, требуя выгнать ее из Львова, а местная патриотическая полиция отказалась реагировать на эти угрозы.

А накануне националисты схватили девятнадцатилетнего парня, который разгуливал по Львову в ушанке с красной звездой. Скрутив юношу, ультраправые передали его полиции, которая немедленно возбудила против пострадавшего уголовное дело по факту нарушения закона о декоммунизации. И теперь ему грозит за это «правонарушение» пять лет тюрьмы.

Важно понимать — это не пустая угроза. В апреле 2021 года Галицкий районный суд города Львова вынес приговор местному жителю, который пришел в местный паб в футболке с надписью: «СССР», украшенной звездой, молотом и серпом. Его тоже сдали полиции, и в итоге нарушитель получил год ограничения свободы условно — но с испытательным сроком, во время которого за ним будут наблюдать бдительные националистические общественники.

А в июле националисты травили группу молодых девушек, которые отмечали день рождения подруги возле Мемориала памяти Героев Небесной сотни. Восемнадцатилетние студентки из Львова и Тернополя устроили веселые танцы, зажгли фейерверк, но главное — слушали вражеский русский рэп. В итоге их тоже затравили в социальных сетях, после чего полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 297: «Осквернение памятника». Так что девушкам на полном серьезе угрожает пятилетние тюремные сроки.

Львовские студенты не первый раз демонстрируют патриотическую неблагонадежность. В 2017 году все тот же Галицкий суд вынес обвинительный приговор третьекурснику Львовского университета, который публиковал в соцсетях цитаты Владимира Ленина, а также хранил у себя дома «Капитал» Карла Маркса. Суд распорядился уничтожить преступную книгу, которую изучают во всех университетах мира. И осудил злоумышленника на два с половиной года тюрьмы с отсрочкой.

А совсем недавно, в ноябре, в скандале засветился студент «Львовской политехники». Этот юноша демонстративно выложил в сеть видеозапись на фоне советского флага, назвал себя антинационалистом и высмеял воинственных патриотов, которые маршируют на военных парадах. После чего общественность потребовала выгнать его из вуза и посадить за решетку.

Впрочем, эту историю перебил другой, еще более громкий скандал, который — да-да — опять-таки, случился во Львове. Черновецкий инстаграм-блогер Александр Залиско организовал в местном Доме ученых вечеринку по случаю своего дня рождения, пригласив на нее местных блогеров. На его беду, этот праздник совпал с Днем памяти жертв голодоморов, который официально отмечаются в Украине.

Именинника немедленно затравили — националисты потребовали лишить врага народа рекламных контрактов, полиция возбудила против него дело, местные власти вызывали на ковер директора Дома ученых, который скоропостижно скончался от инфаркта прямо в здании львовской мэрии. А сам Залиско тоже оказался в больнице с сердечным приступом.

Все эти истории указывают на очевидную тенденцию, на которую с тревогой указывают львовские патриоты. Обсуждая череду идеологических скандалов, они видят за ними влияние вражеской пропаганды, которая якобы коварно развращает неокрепшее сознание молодежи — превращая подростков в леваков, интернационалистов и русофилов.

Однако дело не в вымышленных пророссийских симпатиях молодых украинцев — дело в том, что многие из них испытывают антипатию к националистической государственной пропаганде, которую навязывают им едва ли не с детского сада. Юноши и девушки наелись ей досыта, и не хотят маршировать строем — как прямо сказал об этом парень из Политехники.

Многочисленные молодежные организации ультраправых охватывают не всех подростков, а многие из них видят повсюду кричащую социальную несправедливость, что вызывает интерес к запрещенному левому наследию. Тем более, что социализм усиливает популярность среди западной молодежи.

Социальные сети открывают для тинэйджеров мир, позволяя обходить информационные заградительные барьеры. Новое поколение украинцев формируется в интернациональном культурном поле, активно потребляя «вражеский» культурный продукт на «вражеском» языке.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify опубликовал на днях список самых популярных исполнителей и песен среди украинской аудитории в уходящем 2021 году — и среди них абсолютно доминировали поющие россияне — Моргенштерн, Kizaru, Скриптонит, Алена Швец, «Король и Шут», MiyaGi & Andy Panda. Причем, очевидно, что их в первую очередь слушает именно молодёжь.

Все это говорит о том, что доминирование националистов не будет вечным. Общественный прогресс отправит их архаичную идеологию на свалку истории, хотя ультраправые еще успеют принести Украине множество трагедий и бед. Бесславная история. Во Львове уничтожили Монумент Славы © zaxid.net

И самое время вспомнить, что город Львов тоже не всегда являлся замшелым патриотическим гетто. Напротив, в довоенные времена он считался одним из центров социалистического движения, где творили блестящие левые литераторы, проходили массовые антифашистские демонстрации, а местные комсомольцы пробирались в Испанию, чтобы сражаться против франкистов.

Придет день, и львовская молодежь откроет для себя эту запрещенную сегодня историю.