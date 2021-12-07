Во вторник, 7 декабря, состоится онлайн беседа президентов России и Соединённых Штатов. Уже известно, что она пройдёт в закрытом режиме и пока что стороны не намерены публиковать ни её фрагменты (кроме, возможно, обмена протокольными любезностями), ни каких-либо сообщений по её итогам

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Естественно в таких условиях возникает вопрос: а зачем нужна беседа, которая ничего не решает и ничего не меняет, тем не менее живую заинтересованность в ней проявляют обе стороны?

Допустим, я уже писал ранее, что Россия заинтересована тянуть время в рамках даже бессмысленных переговоров, с тем, чтобы на возможно более длительный срок отложить не нужный ей открытый горячий конфликт в Восточной Европе, в который её усиленно втягивают США. Однако уже ясно, что затянуть время, даже до января, не удастся (напомню, что первоначально Кремль пытался сдвинуть беседу на конец декабря). То есть данный аргумент практически прекращает работать.

Кроме того, США-то ведь прекрасно понимают, что тактика затягивания переговоров играет на руку России, однако это не мешало Вашингтону настаивать на проведении переговоров.

Кулеба рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена © Facebook, Dmytro Kuleba

В свою очередь, Москве необходимо хотя бы сохранить статус-кво — пусть сложные и неоднозначные, но рабочие отношения с ЕС, дающие надежду, в не самом далёком будущем увидеть Европу, очищенную от американского влияния. Фактически судьба ЕС, выбор линии развития Западной Европы напрямую отразится на расстановке сил на геополитической арене и окажет непосредственное влияние на общеполитическую ситуацию, как минимум всей первой половины ХХI столетия, а то и всего текущего века.

Ещё раз подчеркну, что все предлагаемые мирные и немирные решения являются не более, чем механизмами влияния на выбор Европы. Соответственно основным является их информационно-политическое значение. Именно оно, а не пространственные и материальные результаты возможного конфликта окажет критически важное воздействие на решения, принимаемые европейскими странами. Поэтому и для Вашингтона, и для Кремля важно продемонстрировать, что ими сделано всё для того, чтобы избежать пугающего Западную Европу горячего конфликта.

Западная Европа боится, так как хорошо знает повадки своего американского союзника и опасается, что конфликт, задуманный как локальная и короткая восточноевропейская операция с ограниченными целями, может быстро утратить управляемый характер и начать быстро расширяться, приобретая вначале общеевропейский, а затем и глобальный характер. Европа также боится, поскольку хорошо знакома со способностью действующего российского руководства разрушать все предварительные расчёты Запада и находить нестандартный выход из сложной ситуации, в результате чего Запад несёт непредвиденные обидные потери (Абхазия, Южная Осетия, Крым, СП-2, «Турецкий поток» вместо «Южного» и т.д.).

Это старик Бжезинский, со своими польскими фантомными болями, утверждал, что Россия без Украины не империя, но независимым царством, равным по статусу любому западному государству, Россия была провозглашена до присоединения Гетманщины (не составлявшей даже пятую часть всех южнорусских земель, ранее отторгнутых соседями), а империей в западном понимании этого слова стала после присоединения Прибалтики, при том, что те же южнорусские земли ещё почти сто лет находились в составе Речи Посполитой. И если в Крым есть мост, то в Калининград его построить проблематично (нужен сухопутный коридор). Да и Литовско-белорусская ССР когда-то недолго существовала, так что привнесённое Западом для захвата Белоруссии и долго насаждавшееся Лукашенко литвинство может быть при случае использовано в мирных целях: «один народ — одно государство». Тем более, Александру Григорьевичу давно «королевство маловато», а литовской Клайпеде нужен транзит белорусских товаров. При этом Белоруссия с Россией — единое союзное государство.

Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед разговором Байдена и Путина © president.gov.ua

Кремль не случайно ещё до переговоров засветил своё настойчивое требование письменных гарантий нераспространения НАТО на Восток. Казалось бы, в НАТО давно никого не собираются принимать (особенно у российских границ). Более того, судьба пакета договоров о противоракетной обороне и о контроле над вооружениями свидетельствует, что США спокойно нарушают (или отменяют) любые свои письменные обязательства, если считают это выгодным. Впрочем, так поступают не только США. В ходе крымского кризиса 2014 года Россия также исходила не из буквы двусторонних договоров и соглашений с Украиной, а из своего интереса и здравого смысла. Какой же смысл так настаивать на письменном обязательстве нерасширения НАТО на Восток (фактически признания Западом за Россией права на сферу исключительных интересов вдоль её западной границы), если известно, что данные обязательства будут обязательно нарушены, если Западу будет выгодно? Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Дело в том, что войну с Россией США пытаются развязать руками восточноевропейских лимитрофов (в том числе украинскими). Но те помнят судьбу Грузии и Крыма и желают железобетонных гарантий поддержки США и НАТО в случае военного кризиса с участием России. Если в такой ситуации США соглашаются зафиксировать на бумаге то, что и так для всех очевидно и письменно отказаться от планов приёма в НАТО соседей России, для той же Украины это будет свидетельством того, что её бросили наедине с Россией и попробуйте заставьте Киев после этого начать войну.

Если же США, как это сделал Блинкен в ходе встречи с Лавровым, в хамской манере отказываются от фиксации обязательство по нерасширению НАТО, российская дипломатия тут же перебросит мячик на западноевропейское поле (французы, немцы, итальянцы давно уже не хотят никаких расширений), продемонстрировав не только неконструктивность США, их неискренность в стремлении к миру, но и попытку обмана ими собственных западноевропейских союзников.

Конечно, многие сторонники простых решений и верные последователи теории заговора считают, что всё это чепуха, американцы контролируют всё и всех и им незачем лавировать — просто прикажут тем же европейцам и всё. Если бы это было так, то дипломатические ведомства давно можно было бы распустить, ООН и ОБСЕ закрыть за ненадобностью, любые переговоры прекратить, а вместо посольств оставить только консульства и торговые представительства.

Однако пока что за столом переговоров было выиграно значительно больше войн, чем на полях сражений. И российское дипломатическое ведомство, эффективно отстаивавшее позиции страны в 90-е годы (в эпоху ей критической военной, политической и экономической слабости), является сегодня одним из мощнейших российских средств формирования глобальной повестки, как минимум не менее эффективным, чем Вооружённые силы и энергоносители.

К сожалению, желающий добиться войны, обязательно её добьётся. США пока что уверенно ведут дело к военному кризису и избежать его становится всё менее реально. В таком случае задача дипломатии заключается в том, чтобы выиграть войну до войны и независимо от исхода войны. Онлайн переговоры Путина с Байденом и будут одним из решающих сражений этого «невидимого фронта».