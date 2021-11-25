В ноябре началось серия памятных майданных дат, каждая из которых стучит в сердца украинских «активистов»

Годовщины «звирячего побыття» онижедетей, смерти первого протестующего, захвата ОГА на Западной Украине и т.д. В ситуации массированного наступления на политические позиции Зеленского можно ожидать, что любая из них может быть использована как повод для беспорядков.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

То есть Владимир Александрович настаивает, что начало величайшей трагедии Украины является торжеством «для всех». Антиконституционный переворот, отпадение целых регионов, перешедший в полномасштабную войну гражданский конфликт, взаимное ожесточение и перманентный экономический кризис — есть «праздник».

Далее Зеленский пытается обосновать данный сомнительный тезис: «Мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим… Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы».

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В период Евромайдана были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов (МВД и внутренних войск), 919 сотрудников ранены (257 получили тяжкие ранения, из них 205 ранений огнестрельные). Причем к их смертям и увечьям имели отношение не только вооружённые «активисты Майдана», но и наемные убийцы из числа приглашённых из-за границы спецов.

«Командиром у грузин [грузинских снайперов] был назначен Мамука Мамулашвили, который сейчас на Украине лидер "Грузинского легиона". В этих процессах также активно принимали участие Андрей Парубий и Сергей Пашинский. Одна из групп, которая "работала" со здания консерватории, была укомплектована людьми Саакашвили, — в интервью «Известиям» рассказал грузинский офицер, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили. — С территории гостиницы "Украина" тоже работали снайперы из Грузии, там с ними были поляки и литовцы, а также американский инструктор Кристофер Брайан».

В интервью господин Цителашвили особо подчеркнул, что снайперы стреляли как по протестующим, так и по силовикам. Гонорар киллеров, по различным сведениям, составлял от 5 до 10 тысяч долларов на каждого наемника.

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Все подобные заявления (а их немало) оставались и остаются без последствий, зато к очередной годовщине начала Евромайдана украинской Генпрокуратурой во всех смертях снова был обвинён бывший президент Виктор Янукович. А жертвы среди правоохранителей как бы «компенсируются» убитыми из числа «Небесной сотни» — произвольного списка погибших за период беспорядков в Киеве из числа гражданских лиц.

В их числе, например, Ольга Бура (умерла 10 марта 2014 года от укола лидокаина, введенного врачом Майдана; пыталась излечиться от гнойного заражения пальца, «Герой Украины») или Яков Зайко (участник демонстрации на улице Институтской 18 февраля; пожилой человек, умер от сердечного приступа в метро, «Герой Украины»). Сергей Дидыч был убит активистом Майдана Леонидом Бибиком, который 18.02.2014 г. в Крепостном переулке Киева насмерть раздавил Дидыча грузовиком. В результате действий одного майдановца погиб такой же майдановец, но Дидыч тоже стал «Героем Украины». Подобных удивительных примеров в списке «Небесной сотни» немало.

Вскоре после того, как Зеленский пришёл к власти, он захотел встретиться с живыми участниками событий конца ноября 2013 года — теми самыми «онижедетьми». «Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С чего началась революция. Хотелось познакомиться лично, проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь»,- по результатам состоявшейся встречи цитировала Зеленского его пресс-служба.

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Впрочем, были и молодые люди, например, Денис Дацюк — уроженец Казатина Винницкой области, тогдашний студент Киевского политеха, бывший активист запрещённого в РФ «Правого сектора» и Евромайдана. «Майдан был зря, это провал. Мне стыдно за участие в нем», — говорил в интервью «Стране.uа» непосредственный участник ноябрьских событий 2013 года Дацюк, и дал удивительную по точности картинку, как создался образ «революции гидности»: «Буду рассказывать внукам правду и про Майдан, и про ретушированные фото. На одном из них мой бывший знакомый, тоже студент, замахивается палкой на беркутовца, а журналист иностранного агентства эту палку подтер».

Такой вот «всенародный праздник», который отмечает господин Зеленский. Скорее всего, у Владимира Александровича в ближайшее время будет ещё много поводов вспоминать различные памятные даты «революции» — вздрагивая от накатывающихся на него волн общественного негодования. Зловещей иронией веет от баннера, вывешенного на Майдане в день воспетого президентом «всенародного праздника». На плакате изображен сам Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак, подпись гласит: «Їхня брехня принижує, захистимо нашу гідність» («Их ложь унижает — защитим наше достоинство).

Защита «гидности» — излюбленное занятие тех, кому так хотел понравится избранный совсем другими людьми президент. И не нам его жалеть: всё содеянное им сделано в твёрдом уме, здравой памяти и безо всякого достоинства.