Годовщины «звирячего побыття» онижедетей, смерти первого протестующего, захвата ОГА на Западной Украине и т.д. В ситуации массированного наступления на политические позиции Зеленского можно ожидать, что любая из них может быть использована как повод для беспорядков.
Культ всего, связанного с «революцией гидности» (как именуется на Украине госпереворот 2014 года), является основой официальной мифологии, источником оправдания всех последующих кровавых событий. В своём обращении в честь годовщины начала Евромайдана господин Зеленский заявил: «Есть одна вещь, которая, на мой взгляд, которая просто, но довольно точно изображает характер народа. Это его государственные праздники. То, что объединяет всех, поэтому является важным для всех. 21 ноября — именно такой день».
То есть Владимир Александрович настаивает, что начало величайшей трагедии Украины является торжеством «для всех». Антиконституционный переворот, отпадение целых регионов, перешедший в полномасштабную войну гражданский конфликт, взаимное ожесточение и перманентный экономический кризис — есть «праздник».
Далее Зеленский пытается обосновать данный сомнительный тезис: «Мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим… Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы».
Означает ли это, что понесут наказание те, кто десятками убивал на Майдане правоохранителей (отец и сын Парасюки, Иван Бубенчик и прочие убийцы), кто без суда и следствия казнил участников Антимайдана, кто отдавал преступные приказы обстреливать и бомбардировать Донбасс? Разумеется, нет. Это праздник не убиенных, но убийц.
В период Евромайдана были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов (МВД и внутренних войск), 919 сотрудников ранены (257 получили тяжкие ранения, из них 205 ранений огнестрельные). Причем к их смертям и увечьям имели отношение не только вооружённые «активисты Майдана», но и наемные убийцы из числа приглашённых из-за границы спецов.
«Командиром у грузин [грузинских снайперов] был назначен Мамука Мамулашвили, который сейчас на Украине лидер "Грузинского легиона". В этих процессах также активно принимали участие Андрей Парубий и Сергей Пашинский. Одна из групп, которая "работала" со здания консерватории, была укомплектована людьми Саакашвили, — в интервью «Известиям» рассказал грузинский офицер, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили. — С территории гостиницы "Украина" тоже работали снайперы из Грузии, там с ними были поляки и литовцы, а также американский инструктор Кристофер Брайан».
В интервью господин Цителашвили особо подчеркнул, что снайперы стреляли как по протестующим, так и по силовикам. Гонорар киллеров, по различным сведениям, составлял от 5 до 10 тысяч долларов на каждого наемника.
Бывший участник Евромайдана и общественный деятель Николай Дульский ещё в 2019 году обвинил в причастности к смертям на Майдане тогдашних лидеров госпереворота. «Вот эта банда — Пашинский, Парубий и Аваков, — они всё это и делали. Потом уже мы проанализировали — они нанимали снайперов, чтобы те убивали и милицию, и митингующих для того, чтобы спровоцировать столкновения. Что у них, в принципе, и получилось, — в эфире телеканала в эфире телеканала Newsone рассказывал бывший майдановец. — Не секрет, что люди Кличко участвовали в убийстве первых жертв Майдана — Жизневского и Нигояна. В частности, к этому причастен нынешний депутат, спортсмен Артур Палатный, который закрывает для Кличко все грязные вопросы».
Все подобные заявления (а их немало) оставались и остаются без последствий, зато к очередной годовщине начала Евромайдана украинской Генпрокуратурой во всех смертях снова был обвинён бывший президент Виктор Янукович. А жертвы среди правоохранителей как бы «компенсируются» убитыми из числа «Небесной сотни» — произвольного списка погибших за период беспорядков в Киеве из числа гражданских лиц.
В их числе, например, Ольга Бура (умерла 10 марта 2014 года от укола лидокаина, введенного врачом Майдана; пыталась излечиться от гнойного заражения пальца, «Герой Украины») или Яков Зайко (участник демонстрации на улице Институтской 18 февраля; пожилой человек, умер от сердечного приступа в метро, «Герой Украины»). Сергей Дидыч был убит активистом Майдана Леонидом Бибиком, который 18.02.2014 г. в Крепостном переулке Киева насмерть раздавил Дидыча грузовиком. В результате действий одного майдановца погиб такой же майдановец, но Дидыч тоже стал «Героем Украины». Подобных удивительных примеров в списке «Небесной сотни» немало.
Вскоре после того, как Зеленский пришёл к власти, он захотел встретиться с живыми участниками событий конца ноября 2013 года — теми самыми «онижедетьми». «Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С чего началась революция. Хотелось познакомиться лично, проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь»,- по результатам состоявшейся встречи цитировала Зеленского его пресс-служба.
Правда, из нескольких сотен протестовавших и якобы пострадавших студентов на встречу явились едва полтора десятка человек. Может потому, что настоящих студентов находилось на площади в тот ночной час немного, а в столкновениях с правоохранителями участвовали вовсе не «онижедети», но хорошо подготовленные боевики ультраправых группировок возрастом под сорок и более лет?
Впрочем, были и молодые люди, например, Денис Дацюк — уроженец Казатина Винницкой области, тогдашний студент Киевского политеха, бывший активист запрещённого в РФ «Правого сектора» и Евромайдана. «Майдан был зря, это провал. Мне стыдно за участие в нем», — говорил в интервью «Стране.uа» непосредственный участник ноябрьских событий 2013 года Дацюк, и дал удивительную по точности картинку, как создался образ «революции гидности»: «Буду рассказывать внукам правду и про Майдан, и про ретушированные фото. На одном из них мой бывший знакомый, тоже студент, замахивается палкой на беркутовца, а журналист иностранного агентства эту палку подтер».
Такой вот «всенародный праздник», который отмечает господин Зеленский. Скорее всего, у Владимира Александровича в ближайшее время будет ещё много поводов вспоминать различные памятные даты «революции» — вздрагивая от накатывающихся на него волн общественного негодования. Зловещей иронией веет от баннера, вывешенного на Майдане в день воспетого президентом «всенародного праздника». На плакате изображен сам Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак, подпись гласит: «Їхня брехня принижує, захистимо нашу гідність» («Их ложь унижает — защитим наше достоинство).
Защита «гидности» — излюбленное занятие тех, кому так хотел понравится избранный совсем другими людьми президент. И не нам его жалеть: всё содеянное им сделано в твёрдом уме, здравой памяти и безо всякого достоинства.