Бывший украинский президент процветает, изображая из себя оппозиционера

Бывший президент Порошенко возглавляет «оппозицию ее величества» — то есть, считается главным придворным оппозиционером при действующем президенте Украины Зеленском. Однако эта оппозиционность проявляется разве что в парламентской ругани, которая иногда звучит по адресу «слуг народа» со стороны представителей порошенковской фракции «Европейская солидарность».

Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

«Трансформация Зеленского в Порошенко в целом уже завершилась. Причём речь идёт о трансформации в Порошенко образца 2018 года. То есть, Зеленский стал Порошенко таким, каким мы его запомнили даже быстрее, чем это сделал сам Порошенко», — указывает на это сейчас одесский журналист Юрий Ткачев.

Это касается и окружающей президентов свиты. Люди из Зе-команды — условный Никита Потураев или собирательный Александр Ткаченко — совершенно органично смотрелись бы в команде у «сивочолого гетьмана», а какая-нибудь Ирина Геращенко или Владимир Арьев так же легко и непринужденно вписались бы в ряды к «слугам». И никто из украинцев не заметил бы по результатам этой рокировки никакой разницы. Потому что сформированный по итогам Евромайдана политический класс представляет собой единое целое — клубок любовно переплетенных между собой рептилий.

Мы предсказывали это сразу после выборов 2019 года, когда избранный президент Зеленский обещал своим предшественникам политические и уголовные приговоры — за казнокрадство, коррупцию, беззаконие, разжигание ненависти и прочие тяжелые преступления.

Сведущие в политике граждане прекрасно осознавали, что это блеф, рассчитанный на самого наивного избирателя. На самом же деле, Порошенко и Зеленский быстро установили между собой взаимовыгодный политический симбиоз. Отставной президент остается неприкосновенным для украинского правосудия — благодаря поддержке своих западных покровителей, которые связаны с ним общим коррупционным прошлым. А взамен он де-факто отказался от борьбы за возвращение власти — по крайней мере, в текущем историческом промежутке.

Критика «слуги народа», которая звучит сегодня из уст Петра Алексеевича, подчас принимает характерный отческий тон — потому что Зеленский является настоящим продолжателем его дела, что ощущают на своей шкуре миллионы эффективно одураченных украинцев. Избиратели Зеленского: будущее непредставленного большинства © Facebook, Владимир Зеленский

Мнимый оппозиционер Порошенко чувствует себя сейчас даже лучше, чем в прежние времена, когда он сам занимал президентский трон. На отставном гетмане не лежит никакой ответственности за тяжелую кризисную ситуацию в Украине, хотя ее предпосылки были заложены во время его правления. Он может наслаждаться покоем, и заниматься любимым делом — обогащаться за счет нищего украинского государства, не привлекая особого внимания к своим финансовым операциям.

Потому что большие деньги, как известно, больше всего любят атмосферу благостной тишины.

Однако банковскую деятельность Порошенко наконец предали огласке — с подачи украинского экономиста Алексея Комахи, который раскрывает механизмы его финансовых операций.

«Активы Международного инвестиционного банка (МИБ) экс-президента Петра Порошенко за 10 месяцев 2021 года взлетели с 2,9 до 4,6 млрд грн., — в основном за счет льготных кредитов рефинанса НБУ под 6,5-7,5% годовых. Общий долг МИБа перед Нацбанком по кредитам рефинансирования — 835 млн грн. Банк не занимается кредитованием экономики и физлиц — банк Порошенко в основном инвестирует деньги НБУ в госбумаги под 13-18% годовых. То есть, фактически, сидит на пирамиде ОВГЗ за счет налогоплательщиков.

Вложения МИБ в госбумаги на 1 октября составили почти 1,5 млрд. Похоже глава НБУ Кирилл Шевченко думает, что Петр Алексеевич все еще имеет шансы стать президентом второй раз — поэтому, наверное, и выдает его банку щедрые кредиты», — написал Комаха об этом на страницах своего блога.

Рассказ о бизнесе Порошенко вызвал оживленные комментарии украинских политологов и экспертов, которые впечатлились финансовыми достижениями бывшего президента.

«Замечательный пост Алексея Комахи требует пояснения. Пётр Алексеевич Порошенко через свой банк берёт кредиты рефинансирования НБУ под 8,5 % годовых. Только в 2021 году он получил таких кредитов по крайней мере на 1,1 миллиарда гривен — согласно отчёту НБУ.

Далее, Пётр наш Алексеевич Порошенко через свой банк МИБ покупает государственные облигации с доходностью 13-14 % годовых (про 15-18 % это немного устаревшие данные). Далее государство гасит Петру нашему Алексеевичу облигации, Пётр Алексеевич гасит кредит, в сухом остатке кладя себе в карман честные 4-5 % годовых из воздуха — что на суммах порядка миллиарда гривен составляет 40-50 миллионов гривен чистыми.

Повторюсь: при этом банк Порошенко не делает вообще ничего полезного для страны, просто прокручивает деньги, в конечном итоге, налогоплательщиков. Это такая дань, которую граждане Украины с помощью НБУ платят Порошенко за то, что он хороший парень», — прокомментировал эту информацию Юрий Ткачев.

Остается лишь добавить, что реализация этой схемы была бы невозможной без молчаливой поддержки со стороны действующего президента Зеленского. Он демонстративно закрывает глаза на банковские операции «попередника» — хотя они давно заслуживают соответствующего расследования в многочисленных и совершенно бесполезных антикоррупционных органах Украины. «Дух большевизма остался в прошлом». В Украине уничтожают легендарные предприятия © Privatization.gov.ua

«Слуга народа» не мешает Порошенко зарабатывать на безбедную старость, используя для этого Национальный банк Украины. И, по сути, это является банальным подкупом, который гарантирует Зеленскому лояльность лидера «Европейской солидарности». А она весьма немаловажна в условиях нарастающего кризиса, когда рейтинги «слуг народа» рушатся на глазах у всех украинцев, едва ли не в ежедневном режиме.

Гетман гетману глаз не выклюет — по такому принципу сосуществуют между собой два украинских президента. Владимир Александрович оберегает Петра Алексеевича от всех неприятностей и проблем. Порошенко давно перестали приглашать на вежливые допросы за чашкой кофе, а молодой националист, плеснувший в его сторону зеленкой, обвиняется в нападении на государственного деятеля, которое грозит тюремным заключением на срок до двенадцати лет.

Потому что Зеленский сам начинает задумываться о будущей политической пенсии, и прямо заинтересован в гарантиях неприкосновенности для отставных лидеров государства, которые наверняка обещали ему политические смотрящие из США. И мечтает повторить после своей каденции судьбу «оппозиционного лидера» Порошенко.