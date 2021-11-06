Четвёртого ноября, в день народного единства, на 93 году жизни скончался Георгий Корнеевич Крючков. Таких людей на Украине больше не будет. Им просто неоткуда там взяться

Георгий Корнеевич был коммунистом. Более того, он был руководящим коммунистом. На аппаратной работе (в Министерстве юстиции УССР) с 1951 года. На комсомольской и партийной, с 1955 года. Занимал высокие должности в ЦК КПУ, был первым секретарём Одесского обкома КПСС, избирался депутатом Верховных Советов УССР и СССР. Из украинских политиков постсоветской эпохи у него пожалуй самая мощная политическая биография. Никто из них не имел такого разностороннего управленческого опыта, как Георгий Корнеевич. И это чувствовалось.

Я познакомился с Георгием Корнеевичем относительно поздно, где-то на рубеже тысячелетий. Со временем нам приходилось всё чаще и чаще собираться по работе в одной команде. Мы никогда не работали вместе постоянно (в одной структуре), но мы часто работали над общими проектами. Георгий Корнеевич, не будучи облечён какой-то особой властью, всегда умел усадить за один стол и заставить конструктивно сотрудничать людей, придерживавшихся далеко не общих политических и идейных концепций. При этом никто не чувствовал себя обязанным чем-то поступиться — сделаем общее важное дело, а дальше каждый вновь будет верить кто в Бога, кто в деньги, кто в диктатуру пролетариата.

Кстати, до конца жизни сохранив коммунистические убеждения Георгий Корнеевич никогда, даже в раннюю постперестроечную эпоху воинствующего антикоммунизма не выглядел человеком из прошлого. Наоборот, из всех известных мне украинских политиков только он, да Дмитрий Табачник производили впечатление людей, под руководством которых Украина может иметь не самое плохое будущее, в том числе и шанс вновь когда-нибудь слиться с Россией в едином государстве.

Лидер коммунистов Симоненко о независимости: Украинцы стали нацией беглецов © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Симоненко, а Крючкова, КПУ до сих пор сохранила бы серьёзные (если не ведущие) позиции в украинской политике. Партии безусловно удалось бы избежать коммерциализации и, как следствия её, вырождения. Сам Крючков, несмотря на открывавшиеся перед ним возможности (а они были немалыми) ничего для себя не приватизировал, не сделал сына руководителем «Нафтогаза», не строил для себя дворцы. Он жил в хорошей (по советским временам), доставшейся ему ещё как партийному руководителю высокого ранга квартире, которая уже в 90-е вряд ли могла впечатлить даже бизнесмена средней руки. Жил на депутатскую пенсию и всего себя отдавал работе.

Причём ещё раз хочу подчеркнуть, что работал он не только и не столько на Украину (хоть и на неё тоже) и не только на КПУ. Вся его деятельность была посвящена двум вещам: попытке остановить фашизацию Украины и сделать всё возможное для ликвидации последствий исторической катастрофы и воссоединения разделённого русского народа в едином государстве.

При этом, в отличие от многих современных левых, которые утверждают, что не стремятся к единству с Россией, поскольку их «капиталистический путинский режим» не устраивает (хоть он такой же «капиталистический», как китайский «социалистический»), Георгий Корнеевич исходил из того, что наши разногласия можно отложить до тех пор, пока мы вновь не окажемся в составе единой державы. А уж как восстановим единство, тогда пусть народ выбирает чьи идеи и планы ему ближе. Я уверен, что если бы на свободных выборах в единой стране победили бы его политические оппоненты, он бы не майданы устраивал, а точно так же, как и раньше работал на благо государства.

В отличие от многих политиков, не только левых, но и правых, Крючков понимал, что заставить всех окружающих принять твою личную сверхидею можно только путём разрушающего тело общества насилия. Что, в свою очередь деструктивно отразится не только на обществе, но и на государстве. Счастье народа не в том, чтобы следовать «единственно верным» путём к всеобщему счастью, а в том, чтобы каждый имел возможность строить своё счастье в соответствии со своими представлениями. Главное, чтобы его концепция счастья не противоречила счастью других.

Георгий Корнеевич не был идеалом. Как и все мы, он иногда ошибался. Но в силу вышеописанных черт его характера, его ошибки, в отличие от ошибок других украинских политиков никогда не приобретали катастрофический характер. Крючков, даже будучи несомненным патриархом украинской политики, не страдал свойственной подавляющему большинству его коллег уверенностью в своей абсолютной правоте и своём абсолютном знании (хоть знал и умел много больше, чем они).

Конец коммунистического эксперимента: рукотворный или исторический? © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Однако даже считая, что войска посылать надо, на конференции, которую проводил возглавлявшийся им комитет Рады по вопросам обороны и национальной безопасности, и на которой Крючков председательствовал, он не мешал мне и моим коллегам душить выступавшего лоббистом идеи отправки войск генерала Кузьмука нелицеприятными вопросами. Генерал краснел, терял связность мыслей и речи, возмущённо посматривал в сторону Крючкова, надеясь, что он немедленно прекратит «вакханалию», а Георгий Корнеевич невозмутимо следовал регламенту.

Человек глубоко порядочный, предельно работоспособный, верный идеалам, но умеющий соизмерять свои взгляды с политической реальностью, покинул наш мир. Он и при жизни смотрелся на Украине «белой вороной», а теперь вся система воспитания и образования агонизирующего государства работает над тем, чтобы никогда на его территории не появился новый Крючков. Политики и управленцы такого типа Украине не нужны, хоть теоретически именно они могли бы дать ей шанс.

Новому Крючкову не дадут состояться именно потому, что давая шанс государству и населению, они надёжно отнимут его у сегодняшних хозяев Украины, мнящих себя солью земли, но являющихся не более, чем пачкающей всё вокруг пылью.

Георгий Корнеевич прожил долгую и хорошую жизнь. Он ничего ни у кого не просил, но всем был нужен благодаря своему профессионализму и благородству. Он состоялся при СССР, он был востребован независимой Украиной и современная Россия отметила его заслуги орденами «Дружбы» и «Александра Невского».

Мир праху.