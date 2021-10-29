На Украине неустанно говорят о войне с Россией. И при этом украинские власти по-прежнему рассматривают Россию как дойную корову, от которой практически задарма можно и нужно получать энергоресурсы

В Донбассе Украина воюет с Россией и «пророссийскими сепаратистами». Такой взгляд на гражданскую войну утвердился давно на официальном уровне и выражать сомнения по этому поводу рискуют только отдельные чудаки из ОПЗЖ рядовой украинец позволить себе этого не может, так как рискует попасть в поле зрения СБУ и схлопотать какую-нибудь уголовную статью. Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

В соответствии с официальной линией форсировалась еще при Петре Порошенко и враждебная политика, определяющая отношения с Россией. Именно экс-президент взял курс на полный разрыв экономических связей, последовательно разрушая логистику сотрудничества между украинскими предприятиями и российскими водя запреты на закупку товаров из России. И он, и сменивший его на посту главы государства Владимир Зеленский провозгласили полную экономическую, энергетическую и любую другую независимость от России и, в общем, двигались в этом направлении насколько хватало воображения. 26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о запрете поставок электроэнергии на Украину из Белоруссии и России.

Это очень важная победа, ознаменовавшая собой вывод всей украинской энергосистемы из-под злонамеренного влияния двух соседних государств. Практические последствия этого шага правда не слишком благоприятно отразились на тарифах, но кто же считает гроши, когда речь идет о нанесении ущерба неприятелю?

Вообще, ограда против всего российского и русского, выстроенная нынешним президентом, кажется непоколебимой. Тут вам и запреты на язык, на выступления артистов из России, «представляющих угрозу нацбезопасности», на ретрансляцию российских телеканалов и так далее.

Но нынешней осенью что-то пошло не так. Страшный дефицит энергоресурсов заставил правящую команду чуть подкорректировать политику огораживания. С 1 ноября Украина снимает ограничения на закупку электроэнергии из Белоруссии и России. Понятно, что причиной стала безобразная подготовка к отопительному сезону: не сумели запасти необходимые объемы газа и угля и теперь стране угрожает веерные отключения электричества и холодные батареи в морозы. Но пока у3краинская власть присматривается к энергетическим запасам у соседей, Россия нанесла Украине удар ножом в спину.

Руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил в Telegram-канале, что с 1 ноября Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину. Он отметил, что это можно сравнить с энергетической войной. Странный вывод. Вы вроде бы воюете с этой страной, Но, по вашему мнению, она почему-то должна продолжать поставки тех товаров, которые вам необходимы. Не логичнее было бы наладить торговлю с друзьями и партнерами из Европы? А, да, там же цены существенно выше.

А депутат Верховной рады Людмила Буймистер выразила свое возмущение возможным приобретением электроэнергии и, возможно, угля у белорусских и российских поставщиков, заявив: «…что убивает нашу энергетическую систему — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. (…) Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации».

Тоже логика прихрамывает. Сами не сумели подготовиться к зиме, но виноваты в разрушении украинской энергетической системы Москва и Минск. Удивительные люди: всегда найдут способ возложить ответственность на соседей. Киев «прикрылся» Россией, объясняя рост тарифов на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И вместе с тем, не декларируя этого, украинское руководство продолжает рассматривать Россию как дойную корову, которая обязана (хорошо бы объяснили почему) и газ прокачивать в Европу через украинскую ГТС, и уголька подкинуть, и электричеством поделиться.

«Газ российский очень «вонючий», но транзит этого «вонючего» газа через Украину прекращать нельзя, надо даже увеличить. Иначе без вашего «вонючего» газа Украина понесёт убытки и не за что будет воевать с вами», — пишет на своей странице в социальных сетях глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Ситуацию также охарактеризовали глава комитета по международным делам Государственной думы Леонид Слуцкий.

«Как заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, Украина очень даже готова подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 млрд куб. м газа в год. Почему-то когда речь идет о деньгах от российского газа — никаких петиций не поступает и наступательного пыла мы не видим», — написал глава российской парламентской дипломатии.

Речь не только о деньгах, но и о страстном желании Зеленского усидеть в своем кресле. Понятно, что если народ начнет замерзать этой зимой, то главе государства не то, чтобы второй2 срок не светит, он вполне может слететь по итогам и даже во время отопительного сезоны. Голод и холод переносятся людьми хуже всего, а именно две этих беды маячат на горизонте. Значит, следует временно вновь считать Россию допропорядочным торговым партнером, одновременно не отказываясь от версии продолжающейся войны с ней и военных провокаций в Донбассе. Этот угар будет продолжаться вечно. Ну не совсем вечно, а пока существует нынешний режим на Украине.