Лишенное нравственных ориентиров общество легко превращается в сборище развратников, каннибалов и глупцов. Существование Украины в ее последние годы, увы, наглядный тому пример

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Известно, что столица украинского патриотизма — город Львов — родина Леопольда фон Захер-Мазоха, но зачем же галичанским мазохизмом инфицировать всю когда-то весёлую и радушную страну. Фанатизм, нетерпимость, категоричность, свойственные бандеровскому национализму, — признаки архаичного общества. Что, в свою очередь, отражается на всей Украине, ускоряя ее деградацию в экономической, политической, культурной и даже спортивной сферах.

Так, укрепление «независимости», украинизации и бандеризации страны непостижимым образом отразилось в спортивных провалах Украины. С 9 места в 1996 году в медальном зачете (Олимпиада в Атланте, первая для независимой Украины) вплоть до 31 места в 2016 году (Рио-де-Жанейро) и уже до 44 места в 2021 году (Токио). Зато обструкции были подвергнуты те спортсмены, которые посмели радоваться успехам вместе с россиянами, а паралимпийскую сборную Украины, чтобы те не стояли рядом с российскими спортсменами, заставляли покинуть церемонию открытия Паралимпийских игр. Как сообщал спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев, «руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить. Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить с церемонии».

Желто-блакитный дом, или Психическое нездоровье нации © скриншот видео "112 Украина"

Расщепление общественного сознания не может не отражаться на представлении о жизни и смерти у граждан государства. Хотя я не уверен, что Героя Украины, известного бизнесмена и гендиректора

агропредприятия «Земля и воля» Леонида Яковишина можно назвать простым гражданином. За три миллиона долларов он ещё при жизни построил себе мавзолей в Черниговской области: внутри помещения четыре покрытых сусальным золотом скульптуры Яковишина в возрасте 20, 40, 60 и 80 лет, полы и колонны из мрамора, в центре усыпальницы двадцатитрехтонный саркофаг, который скопирован с наполеоновского в Париже. Крышка саркофага из красного гранита весом в две с половиной тонны — как, видимо, и положено истинному Герою Украины.

Иной несомненный патриот, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, на свой собственный день рождения открыл памятник «Бронзовый капитан», на котором запечатлён сам Небытов (либо светлый образ его). «Если вы имеете желание верно служить в рядах полиции, иметь успешную карьеру, обязательно обратитесь к "Бронзовому капитану" и потрите ему жетон, — отметил генерал Небытов при открытии статуи. — Если вы имеете желание получить звание и особенно досрочно, в порядке поощрения, трите, пожалуйста, ему погон… Если вы хотите иметь серьезные успехи в работе — трогайте пистолет этого "Бронзового капитана"».

Не отстаёт от других и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, который наградил выпускников Академии СБУ медалями со своим отчеканенным именем. Украинский информационный ресурс ZN.UA процитировал высокопоставленного сотрудника ведомства, который передал отношение коллег Баканова к именной награде: «Вручали всем выпускникам Академии СБУ! Пафос при вручении был такой, будто вручали от заслуженного, героического ветерана украинских спецслужб».

Однако на месте цитируемого я бы не выпендривался: врагов у государства много — политическая оппозиция, пророссийские журналисты, российские артисты, независимые правозащитники, левые партии, коварные «сепары», информационно инакомыслящие, да и все думающие люди. Следовательно, и наград для верных должно быть куда больше.

По-настоящему верных (точнее, верующих в святую евроинтеграцию) среди мыслящих украинцев осталось немного, но оставшиеся уже неизлечимы. Даже верный друг майданного режима, бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, и та была вынуждена прямым текстом заявить, что Украина не соответствуют критериям членства в ЕС, и ей необходимо двадцать лет упорной работы, чтобы приблизиться к чему-то там.

ВОЗ назвала число украинцев с психическими расстройствами © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Пышное празднование 30-летия провозглашения незалежности и связанные с этим торжества лишний раз подтвердили неизменность «европейского выбора» Украины. Правда, когда вместо эстонки Кальюлайд праздник украсил итальянец Бочелли, немедленно вспыхнул очередной скандал. Праздничный концерт в Мариинском парке с участием певца Андреа Бочелли обошелся казне в 15 миллионов бюджетных гривен. И хотя организаторы обещали вход для всех желающих налогоплательщиков, на мероприятие попали исключительно самые лучшие представители народа — депутаты, бизнесмены и их мадамы.

Потом власти попытались рассказать, дескать, концерт на самом деле был благотворительный — для сбора средств на музей старого художника Ивана Марчука. Но собрали они на своём «корпоративе» немногим более миллиона гривен, а потратили, повторюсь, 15 миллионов (причем Марчук от этой аферы решительно открестился). Одновременно популярный ТГ-канал «Легитимный» сообщает, что тендер на организацию праздничных мероприятий в честь Дня независимости власти не проводили, а сразу отдали «дружественным» фирмам с наценкой в 30%.

Да что говорить о людях со столичными финансовыми соблазнами, когда даже в задрипанном Чорткове на Тернопольщине за воровством урожая с чужого огорода был задержан… бывший мэр этого славного европейского города. Видимо, есть вещи, которые стали нормой и частью менталитета решительно порвавшей с колониальным прошлым страны.

Как говорит близкий сподвижник президента Зеленского нардеп Никита Потураев, «демократия — это не примитивное коммунистическое определение как "власть большинства", это инклюзивность». И живите теперь с этим фактом.