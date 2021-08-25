Утихли звуки шумного веселья, Украина возвращается к привычному для себя ритму жизни - коррупционным скандалам, беснованию неонацистов, разграблению остатков экономики

Но сам праздник получился запоминающимися. Например, увиденный президентом Эстонии на КПП «Чонгар» якобы бегающий среди минных полей мальчик надолго останется с нами — в виде мемов, шуток и доказательств невменяемости некоторых деятелей Евросоюза. Запомнится и выступление всемирно известного режиссёра Терри Гиллиама на закрытии Одесского кинофестиваля, который в порыве любви к фильму «Броненосец «Потемкин» воскликнул «Спасибо, Одесса! Спасибо, Россия!». А ответом ему послужил такой страшный рёв из зала «Слава Украине», что гостя пришлось на короткое время госпитализировать. Паруса и «резиновые изделия»: речной парад в честь 30-летия Независимости Украины © кадр из видео Украина.ру

Запомнятся и комментарии патриотов в социальных сетях, требовавших линчевать почётного гостя кинофестиваля. Даже выдающаяся деятель украинской культуры Ирина Медушевская (неужели вы не знаете кто это?) заявила: «Сказать что я в бешенстве — ничего не сказать! Чел три дня тусовался в Одессе абсолютно осознавая, что он в Украине! Но! Выйдя на сцену закрытия ОМКФ, сказал шо он, б-ть, в России!.. Хочется рвать и метать!».

Всемирно известный режиссер, сценарист, актер, художник, мультипликатор, один из авторов комик-группы «Монти Пайтон», создатель «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» для Медушевской вызывающий бешенство безымянный «чел» — а вы хотите, чтобы она с русскоязычными церемонилась.

Весьма показательным стало и выступление одесской полиции, которая надела наручники на американского гражданина Джареда Ингера лишь за то, что тот был в майке с надписью «Russia». Не знающий русского (и уж тем более украинского) американец рвался на волю и кричал, что полицейские «расисты», но это ему не помогло. Иное дело ультраправый «Марш защитников» в Киеве — прославляющий убийц писателя Олеся Бузины и с татуированными свастиками на телах некоторых участников; ведь это совсем «другое». Скандалы, «Айдар» и «Джавелины». Чем запомнился парад на 30-летие независимости Украины © president.gov.ua

Ещё долго будут вспоминать восхищенные украинские граждане высаженные в виде тризуба ростки горчицы, гопак парашютистов, облитого зелёнкой Порошенко и прочие патриотические конкурсы. Тамада тоже хорош: уникальна речь Зеленского от 24 августа о единстве украиноязычных и русскоязычных в стране, где образование на русском языке запрещено, или его пассаж про «Конституцию Орлика», которая на самом деле конституцией вовсе не является, или про «вооружённые силы Украины», которые в 1616 году взяли Кафу.

Всё это даст возможность ещё долго и безбедно жить целым поколениям психиатров, изучающих, скажем, как соотносятся «конституционные» намерения Филиппа Орлика об истреблении, цитата, «жидовского зловерия» с этническим происхождением прославляющим данный документ господина. Я уж не говорю о заявленной Владимиром Александровичем преемственности нынешней государственности Украины от «Киевской Руси» (которой вообще никогда в истории не существовало, это научная периодизация — была просто Русь)

Незабываем и сам праздничный парад: советская техника в День празднования независимости от «Советов» смотрелась особенно символично. Украинский журналист Дмитрий Василец дотошно оценил воздушную часть парада: «Советские вертолеты Ми-24. Советские вертолеты Ми-8. Советские штурмовики Су-25. Советские истребители Су-27. Советский транспортник АН-26. Советский транспортник ИЛ —76. Советский сверхтяжелый транспортник АН-225. Советский фронтовой бомбардировщик Су-24. Советский транспортник АН-70. Советский истребитель МиГ-29…». А на плохо заасфальтированный Крещатик выкатили всё, что может ездить, включая инженерную технику, санитарные повозки и автоцистерны. Зато в едином строю с иностранными отрядами неплохо смотрелись местные боевые псы (речь о служебных собаках, если кто не понял). Они уж точно произведены после 1991 года. Два уникальных самолёта. Что подняли в небо над Киевом на День независимости © пресс-служба президента Украины

В праздничные дни хватало и настоящих новинок, например, презентованная гиря с искусственным интеллектом. Как рассказал ее изобретатель Андрей Турко, после тридцатого отжимания гиря говорит атлету человеческим голосом «Слава Украине» (я не шучу). Новые флагштоки по всей стране — общей стоимостью более 150 миллионов гривен. А ещё власти учредили новую награду «Легенда Нации» — какой-то подсолнух в петлицу.

В числе первых награждённых — поэт-песенник Юрий Рыбчинский. Помнится, в интервью Гордону он говорил, дословно, «с моей точки зрения, такая раковая опухоль, как Донбасс, нам не нужна». Интересно, а нужен ли Донбассу (все равно, Киеву подконтрольному или неподконтрольному) такой «человек-легенда»? И мила ли Крыму последовательно «не замечавшая» продовольственной, энергетической и водной блокад полуострова Европа? И приятна ли вся эта невероятно дорогостоящая суета униженному и разорённому Юго-Востоку Украины.

Впрочем, у истинных «патриотов» всегда есть действенные рецепты улучшения и без того замечательной (судя по пышности торжеств) ситуации. Еще один представитель развлекательного жанра, Олег Скрипка, в праздничные дни заявил, что лишь тотальная украинизация приведёт Украину к окончательному процветанию. «Все говорят о каких-то нацменьшинствах, а о проблемах этнического языка — нет. Потому что мы в постколониальном периоде, и его необходимо прожить и сделать определенные вещи, чтобы страна состоялась как страна национальная, — утверждает фронтмен «Воплей Видоплясова», — Если развивать [национальную] культуру, то всё автоматически решится — и экономическое положение, и по законам, и коррупция. Потому что культурные люди не будут — ни портить окружающую среду, ни воровать, ни нарушать законы». Оговорки и ошибки: главное о речи Зеленского в День независимости Украины © president.gov.ua

Ну, а пока европейской культуры аборигенам не хватает — извольте обходиться засланными казачками. Так назначением руководителей всех ключевых госпредприятий без лишнего шума занимается особый комитет при Минэкономики, где решающую роль играют пять иностранных эмиссаров: представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, посол ЕС в Украине Мати Маасикас, директор ЕБРР по Восточное Европе Матео Патроне, представитель Международной Финансовой Корпорации (подразделение Всемирного банка) Джейсон Пеллмар и бизнес-омбудсмен из Польши Марчин Свенчицкий.

Много чего происходит интересного на полях пышного празднования и в кустах буйного цветения украинской «независимости»: и «реверсный газ», и коррупционные закупки за рубежом, и распродажа земли иностранцам, и варварская вырубка лесов для европейских нужд… Маршируйте хоть с псами, хоть с хомяками, украинизируйте хоть Киевскую Русь, хоть Крымскую платформу — а деньги вынь да отдай.

Туземцы зачаровано любуются колосящейся в виде трезубца горчицей и похоже им действительно наплевать, что их раздели до исподних амулетов. Значит быть по сему.