Украина отмечает тридцатилетие своей независимости, и - поскольку дата круглая - празднуется она особенно пышно. Страну покрыли многочисленные высеянные, запечённые и выстроенные из живых людей государственные символы-обереги: то в виде тризуба построенные дети и посаженные саженцы, то прапор из тортиков и флагштоки для огромных знамён

Самым знаменитым стал флагшток в Херсоне, который, не дожидаясь праздника, эффектно рухнул на припаркованный рядом «Лексус» куратора стройки Виталия Караваева — причем дорогостоящий автомобиль чиновника оказался незадекларированным. В течение нескольких секунд 6 миллионов бюджетных денег отправились на мусорку. А в Ужгороде ещё более дорогой фаллический символ (6,3 млн гривен) опасно покосился, публично демонстрируя, что государство, которому боевики и грантоеды милее инженеров, не имеет права строить даже вертикальные палки. Власти Харькова потратили на бессмысленный флагшток (в городе уже один подобный имеется) 24,5 миллионов гривен, в Житомире выкинули на ветер 13,74 миллионов, в Броварах под Киевом — ещё 20,77 миллионов. И так по всей стране. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

На прославляющей известного погромщика Петлюру предпраздничной церемонии в обморок упал солдат почетного караула — прямо во время приветственного слова главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука. Как это принято у украинских управленцев в подобных случаях, во время несчастья святейший отец и бровью не повёл, зато Зеленский успел наябедничать приехавшему на праздник владыке украинских раскольников Варфоломею на «гибридно-религиозную войну», инспирированную «государством-агрессором». Варфоломей обещал за мир помолиться. Западная Украина с 14 по 20 августа: Области меряются флагштоками, а СБУ борется с инсталляцией ко дню независимости

Продемонстрировать иные возможности миротворчества был призван парад военной техники, доставшейся Украине от Советского Союза (тридцатилетие фактического развала которого отмечаем). Особенно выделялась бронетехника, замаскированная пиксельным камуфляжем, изображенном на корпусах с помощью наклеенного строительного скотча. Вдобавок один из танков на репетиции заглох, поскольку топливо вытекло из дырявого бака, а потом этим же танком едва не снесли опору моста.

Зато маршировать на своих двоих непобедимая армада ещё не разучилась — под матерные речевки и хоровые вопли «Дойчланд юбер аллес» в переводе на державную мову. В поддержку защитников Украины наряженный в боевую вышиванку господин Зеленский тридцать раз отжался на брусьях и выложил соответствующий «видосик» в сеть. Ну, и конечно же, национальная культура — праздничный концерт, поющие по-украински трусы, et cetera…

Сцена для праздничного концерта построена прямо на братской могиле в парке близ Верховной Рады. Подчёркиваю: не рядом с могилой, а прямо на ней, причем памятный могильный знак вмонтирован в основание сцены. Это новогоднюю ёлку в декабре 2013 года на Майдане было якобы безнравственно ставить, зато «патриотам» плясать на костях можно и нужно. Так, мэр Конотопа, «свободовец» Артем Семенихин тоже решил устроить праздничные гуляния ко Дню Независимости на месте бывшего концлагеря и массовых захоронений расстрелянных. Похоже, глумление над могилами у наследников полицаев — это врождённое. Праздник в концлагере: мэр Конотопа отправит горожан отмечать День независимости на могиле © Facebook, Артем Семеніхін - міський голова Конотопа

Но даже в минуты праздничных плясок на костях истинные патриоты не теряют бдительности. По доносу директора галереи «Вернисаж» Игоря Сорокоумова СБУ вызвало на допрос автора инсталляции «Хохлы» художника Ивана Салевича. И тот битых два часа разъяснял компетентным органам, что изображённые им фигуры стоящих на коленях людей в вышиванках и с российским триколором в глазах изобличают «изменников», которые лишь маскируются под истинных патриотов.

Одновременно недремлющий СНБО Украины ввёл санкции против сайта «Страна.ua», журналистов Анатолия и Ольги Шарий и прочих недобитых оппозиционеров, а в Кривом Роге представлявшего оппозиционную партию ОПЗЖ мэра Константина Павлова довели до самоубийства (или просто убили, как полагают многие эксперты). В результате ещё один крупный город возглавит представитель «Слуг Народа».

Увы, на этом достижения заканчиваются. Если 30 лет назад Украина занимала 52 место в мире по ВВП на душу населения, то сегодня откатилась на 91. В долларовом исчислении ВВП на душу населения в Украине с 1991 года вырос на 90%, в Белоруссии — на 278%, а в Польше, Венгрии и Чехии — в 4-6 раз. По индексу развития человеческого потенциала в 1992 году Украина занимала 54-е место в мире, а в 2020 уже 74-е место. За это же время Польша поднялась с 51-го до 35-го, а Чехия — с 38-го до 27-го места. По состоянию на 2020 год средняя зарплата в Белоруссии была 561 долларов, в России — 744 доллара, в Латвии — 1102 доллара, в Эстонии — 1700 долларов, в Польше — 1465 долларов, на Украине — всего 525 долларов.

Зато Незалежная вошла в тройку мировых лидеров — стран, поставляющих детскую порнографию, и даже в сложной ситуации гибридной агрессии не забывает помогать своим друзьям: например, направила 38 тонн гуманитарной помощи в виде колючей проволоки Литве — чтобы усилить охрану границы дружественного государства от нелегальных мигрантов. Так что улыбаемся и машем — благо, наши свершения неоспоримы. Хотя и немного жутковаты.