Помните в 2014 году: «я сама крымчанка, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, – у нас не все так однозначно... Никто не хочет отделения!!!». Накануне «Крымской платформы» Офис президента разыскал целых пять «дочерей офицеров» с тем, чтобы Владимир Зеленский поведал им о счастливом будущем Крыма в составе Украины

Всё действо было названо «интервью украинским журналистам из Крыма». В этом качестве фигурировали главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева, журналист издания «Крым.Реалии» (подразделение иноагента «Радио Свобода») Анна Андриевская, представленная «крымчанкой» Анастасия Ригнис (она действительно родилась в Ялте, но с 2000 года никакого отношения к Крыму не имеет), главред Центра журналистских расследований Валентина Самар и корреспондент киевского канала «Дом» Милена Амеди. Ну, вы же не думали, что Зеленский действительно будет отвечать на вопросы крымских журналистов, правда?

Интервью давалось на острове Змеиный, что должно было что-то символизировать. Ригнис (кстати, почему именно она?) начала именно с этого вопроса — почему тут? Зеленский подтвердил, что таки да — выбор места был неслучайным, но в чём именно состоит эта неслучайность объяснить не смог. У нас есть только одна версия — как-то раз один из сотрудников «Украинской правды» высказался в адрес Мусаевой «эта змея…».

Что интересного сказал Владимир Зеленский? Честно говоря, трудно сформулировать. Возникает впечатление, что пресс-служба главы государства пробила дно (тут важен не столько сам текст интервью, сколько те фрагменты, на которые обратила внимание пресс-служба).

Владимир Александрович выразил возмущение в связи с тем, что Крым, пока, «не та жемчужина украинской земли у моря». «Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности — естественной, экологической, туристической, любой».

Естественно, это совершенно недопустимо. И, понятно, в составе Украины судьба Крыма будет совсем другой. Какой?

Во-первых, до 2035 года на Украине будет реализована программа строительства военно-морского флота. «Создаётся инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз». Строительство флота, как мы понимаем, началось с закрытие Николаевского судостроительного завода. Строительство баз начнётся с Бердянска, но им не ограничится конечно…

Во-вторых, «Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей».

В общем, вы поняли — Крым как авианосец России, это плохо. Ведь надо, чтобы Крым был авианосцем НАТО! Сами понимаете — создание в Крыму натовских баз резко повысит его привлекательность. Для НАТО.

Для того, чтобы достичь этой цели нужно активнейшим образом работать: «Что можно сделать? Надо ежедневно бить в колокола. Считаю, что до появления Крымской платформы не было того колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в фейсбуке: "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернёмся"».

Вы что-нибудь поняли? Мы поняли только одно — Зеленский в шаге от бана на «Фейсбуке». Ну разве можно преуменьшать роль этой платформы в «деоккупации Крыма»?

Что до всего остального, то Зеленский прямо признаёт — «не только Россия, но и другие государства не хотят поднимать вопрос Крыма и объединять с вопросом деоккупации украинских территорий». «Крымская платформа» видится как место, где представители Украины будут круглосуточно рассказывать о том, что Крым — это Украина. Всем желающим их слушать.

Временами Зеленского понять очень сложно. Вот, например: «Закон о коренных народах ‒ это один из тех законов, который говорит именно крымским татарам, что это их земля, без намёков, а в реальных действиях. Я считаю, что это объединяет людей. (…) Зато временные местные власти и Российская Федерация отдельно делают всё, чтобы создать границу в крымском обществе, чтобы разделить этих людей».

Т.е., Зеленский имеет в виду, что если части общества дать особые права и объяснить, что только они имеют право на эту землю, то это общество объединит. А все жители Крыма будут иметь равные права — это их разъединит.

Мы, правда, похоже поняли его неправильно — кажется он имеет в виду единство внутри крымско-татарской общины Крыма. Закон о коренных народах должен их объединить за счёт противопоставления всем остальным крымчанам. Кстати, на вопрос о Крымско-татарской автономии, которую обещал ещё Порошенко, Зеленский ответить не смог. Между тем, такой закон в значительно большей степени раскалывает крымское общество.

Ну и в заключение, прямая цитата с сайта главы государства: «в целом санкции должны бить по рукам тех людей, которые забирают то чужое… Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания». Вообще мы с такой постановкой вопроса согласны, но почему-то считаем, что в Офисе президента имели в виду не то, что Великобритания что-то отобрала у Украины. Или мы чего-то не знаем?

Резюмируя большое интервью следует отметить два момента.

Во-первых, у Зеленского очень плохо с выражением своих мыслей. Он скачет с темы на тему, не договаривает предложения и т.п. Расшифрованный текст выглядит ужасно, но оригинальный — ещё хуже. Похоже, со времени вступления в должность оральные, пардон, ораторские способности президента Украина почему-то ухудшились (а вообще-то обычно бывает наоборот). Особенно, если сравнить нынешнего Зеленским с тем, который говорил по телефону пару лет назад с Трампом… Или это тоже не стоит вспоминать?

Во-вторых, ему, собственно, нечего сказать по поводу того, когда и как он собирается «возвращать» Крым. Да, говорит, надо «отвоевать» Крым и "бить в колокола" и сразу переходит к любимым рапанам, которые он не ел в советские времена, потому что это было очень дорого (наглая ложь, явно рассчитанная на жертв декоммунизации). Собственно, это и правильно: писать в «фейсбуке» о рапанах — единственное, что реально может сделать Зеленский для «деоккупации полуострова».